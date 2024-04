Pád do pralesa, teď cesta zpátky. Chomutov slaví, bude Hübl dál hrát?

V roce 2017 vyřadili v extraligovém play-off Třinec, který od té doby nezažil jedinou sezonu bez medaile. O dva roky později ale chomutovští hokejisté z nejvyšší soutěže sestoupili. I vinou kauzy tatarák, kdy značnou část týmu před baráží postihla salmonela. Následně Piráty dohnaly dluhy, a přestože v Chance lize po základní části obsadili v covidovém ročníku 2019/2020 čtvrtou příčku, svaz je vyloučil až do krajské ligy. Teď jsou Severočeši po čtyřech letech zpátky v profesionálním hokeji. Zvládli totiž rozhodující sedmý duel na ledě Havířova (3:2) a posunuli se do druhé nejvyšší soutěže.

Druholigové play-off provázela divácká horečka. Čtyři a půl tisíce fanoušků naposledy v Havířově, předtím v Chomutově ještě o stovku víc. Třítisícové návštěvy na semifinále v Táboře. Na poloprofesionální soutěž nevídané. Zaplněná aréna, v níž svou hokejovou kariéru začínal David Pastrňák, ale své oblíbence o soutěž výš nedotlačila. Slavili totiž Severočeši.

Chomutovu se povedl restart. V turbulentní době se měnili majitelé. Jaroslava Veverku, výrobce důlní techniky NOEN, stíhaly zásadní potíže i v oboru s rypadly, po sestupu z extraligy skončil. Akciovka zkrachovala, s dospělým hokejem to vypadalo bledě. Následně klub převzala skupina sedmi severočeských podnikatelů. Ti na to museli jít úplně odspodu. Po vyřazení z první ligy následovaly dva roky v krajské lize a dva ve druhé. Loni ještě Pirátům vystavilo stopku Znojmo, teď už to vyšlo.

I zásluhou extraligového rekordmana v počtu startů (1251) Viktora Hübla. Ten ani ve svých 45 letech neztrácel nic ze svého umění a jeho přehled při přesilovkách byl pro tým nepostradatelný. A to mu k ruce chybělo jeho litvínovské dvojče, 41letý František Lukeš.

Bude Hübl pokračovat? „Nevím. Jirka Sochor, majitel, už mě přemlouval. Vezmu si měsíc na rozmyšlenou. Uvidím, jak si nastavím hlavu, jestli bych zvládl celou sezonu, nebo se vrhnu na něco jiného,“ nechal si otevřená vrátka hned po postupu v rozhovoru pro Sporty TV.

„Už jsem myslel, že půjdu do důchodu, ale jsem rád, že jsem pokračoval. Užiju si postup jako titul,“ pokračoval. Ten přitom získal v roce 2015 s Litvínovem. „Teď už to vypadalo, že budu končit prohraným zápasem, ale povedlo se to, sice ve druhé lize, ale to vůbec neshazuju,“ pokračoval Hübl pro klubovou televizi, jenž na částečný úvazek dělá skauta v Litvínově.

K postupu dotáhl Piráty trenér a sportovní manažer Martin Pešout, který před rokem leckoho mohl překvapit tím, že do hokejového suterénu zamířil z Komety Brno. Vidinou byly rozsáhlé pravomoci i právě plánovaný postup do první ligy.

„Jsem strašně rád, že jsme splatili důvěru vedení, které nám udělilo letošní cíl. Umožnilo nám takové finanční podmínky, že jsme mohli mužstvo, i přes zranění některých hráčů, vhodně doplnit a postoupit. Klaním se před hráči, že se vypořádali se zraněním Franty Lukeše, v průběhu sezony končil z osobních důvodů taky Milan Kostourek,“ rozplýval se kouč.

„Bohužel si neužiju oslavy, protože v pět ráno letím do Philadelphie, kde budu s reprezentační patnáctkou na turnaji. Už jsem tam dva dny měl být, takže to oslavím v zámoří,“ vyprávěl stratég a manažer s úlevou.

Za pozadím chomutovského úspěchu je i jeden lidský rozměr. Brankáře Michaela Petráska postihla Bechtěrevova nemoc, později i borelióza. Bývalý gólman Litvínova nebo Přerova musel s hokejem skončit. Dokonce pracoval v pneuservisu, předtím pokládal podlahy. Nakonec se dokázal vrátit a z Děčína jej povolali Piráti v prosinci. „Tohle by mě vůbec nenapadlo. Jsem strašně šťastnej,“ řval na havířovském ledě.

Profesionální hokej se tak vrací do moderní ROCKNET Arény postavené v roce 2011, v níž našlo útočiště i Kladno během rekonstrukce své haly, hrál tam také český nároďák a pravidelně zde mají kempy mládežnické reprezentace.