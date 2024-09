Bek Stříteský: Doma po 17 letech... A zase s Hrňou. Extraliga nedávala smysl

Co si přejete dokázat v rodném městě? Postoupit do extraligy?

„Ano, chtěli bychom vrátit Vsetín tam, kde bychom si všichni představovali, aby byl. Bylo by to zadostiučinění.“

Jak se seběhlo, že jste strávil sedmnáct let v Čechách?

„Když se rozhodlo, že Vsetín už nesmí hrát v extralize, přijel manažer Litvínova, který se znal s mým agentem. Druhý den mě posadil do auta a odvezl. V Litvínově jsem zůstal sedm let. Dostal jsem se do nároďáku a po návratu z něj mi manažer řekl, že mě chce před koncem smlouvy zpeněžit. Prodal mě a začal jsem se motat po Čechách.“

Pamatujete si, jak jste na Lapači vyhráli juniorský titul?

„Když jsme sem jeli s manželkou, zrovna jsem jí to říkal. Na finále juniorky tehdy přišlo kolem tří tisíc lidí. Asi to bylo i tím, že jsme hráli proti Zlínu. Fakt krásná atmosféra. A ještě jsme vyhráli. To byla paráda. Doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat.“

A znovu s Erikem Hrňou…Jaké máte vzpomínky na vzájemné bitvy v extralize?

„On mě vždycky zranil. (úsměv) Já jsem hrál v Čechách, Erik v Třinci. Při zápase není čas se vykecávat někde u mantinelu, akorát se pozdravíte.“

Zahrál jste si ještě s někým z nynějšího kádru?

„Když jsme s Erikem začínali za áčko, tak s Kondorem.“ (Lubošem Robem starším, dnes asistentem trenéra – pozn. aut.)

Vsetín má ambice zopakovat si jarní boj o extraligu v baráži. Čekáte v ní opět Kladno, a jak na vás před sezonou působí?

„Díky tomu, že manželka píše o hokeji (Kamila Stříteská z webu HC Energie Karlovy Vary), sledovali jsme víc zápasů, než někteří další. U nás doma běžely třeba dva hokeje naráz. Výsledky v přípravě asi nemělo Kladno úplně podle očekávání. Ale víte, jak to chodí, v přípravě se různě zkouší. Pro nás je paráda, že přijely týmy jako Kometa, Vítkovice. Prověřily nás a nastavily nám zrcadlo. V jednom zápase to šlo (s Kometou 4:2), ve druhém nám soupeř (Vítkovice 1:5) ukázal, co potřebujeme pilovat, a kde jsme vyhořeli.“