Ščotka: dojatý král v rodném Vsetíně. Něco neuvěřitelného, líčil obránce

Jezdil po ledě a zdviženými palci zdravil tribuny, které mu aplaudovaly a vyvolávaly jeho jméno. Světový šampion Jan Ščotka (28) si po sedmi letech zahrál mezi seniory doma ve Vsetíně. A byl za krále, byť s Kometou prohrál s motivovaným prvoligistou 2:4. „Nemám moc slov. Co předvedli fanoušci po utkání, bylo něco neuvěřitelného, nepopsatelného. Moc jsem si to užil,“ líčil nadšeně obránce.

Bylo to až dojemné. Obyčejný přátelák, na Lapači v pětadvacetistupňovém dusnu skoro tři tisíce lidí a na konci mocné ovace pro jednoho hráče. Zadák Jan Ščotka se ve Vsetíně narodil, od osmnácti let se učil hokej a teď se na pár hodin na Valašsko vrátil. Jako opora Komety, zaskakující kapitán a letošní mistr světa z Prahy.

Ščotka navíc plánuje, že se po kariéře v kraji usadí. Už se s manželkou poohlíží po vhodném bydlení. „Byl to pro mě obrovský zážitek. Budu na to vzpomínat do konce života. Hrozně se mi líbilo, jak sympatický moderní hokej hrál Vsetín,“ uvedl po bitvě.

Jeho spoluhráči byli po porážce dávno v kabině, když Ščotka kousek od nastoupených hráčů Vsetína, chystajících se na děkovačku s fanoušky, kroužil kolem mantinelů a vzdával hold hlasitým fandům. Před dveřmi šatny ještě zpocený rozdal pár podpisů, vyfotil se s příznivci soupeře a teprve poté zapadl mezi parťáky. Měl za sebou duel, který jako dospělý zažil dosud jen jednou v dresu prvoligového Prostějova. V rodném městě, před rodinou a mnoha známými.

„Před zápasem byl u nás v kabině, tam proběhlo všechno potřebné,“ pousmál se kouč vítězů Jiří Weintritt. Také druhá strana si uvědomovala výjimečnost okamžiku pro zkušeného beka. „Ráno jsme ho určili kapitánem a pokladník si na něm určitě smlsne,“ poznamenal brněnský kouč Kamil Pokorný. „Něco zaplatím,“ slíbil obránce.

Nejblíže má Ščotka k útočníkovi soupeře Adamovi Hořanskému. S ním se také při podání rukou zdržel nejdéle. „Vyrůstali jsme spolu a vždy ho rád vidím,“ přiznal. „Měl jsem tu rodiče, prarodiče, bráchu, jeho přítelkyni, bratrance. Byli jsme jako Hujerovi,“ smál se nejsledovanější borec večera.

Mimochodem, Kometa se představila na Lapači po dlouhých osmadvaceti letech. Naposledy se extraligoví mistři střetli v extralize v ročníku 1995/96, pak se míjeli. „Atmosféra měla oboustranně extraligové parametry,“ vystihl Kamil Pokorný, jemuž chyběli útočníci Rachůnek, Okál (oba zranění), Kollár (nemoc), Pospíšil a Cingel (oba reprezentační povinnosti). Teprve ve středu se vrátí z olympijské kvalifikace slovinský gólman Gasper Krošelj. Ve čtvrtek proti Slovanu (už v opravené Winning Group Areně) už nastoupí oba slovenští forvardi.

Z brankářů zůstane pro tuto chvíli v kádru duo Krošelj, Michal Postava. Mladý Jan Kavan, jenž chytal na Lapači, se přesune do Prostějova.

Brno vyhrálo v přípravě jedinkrát ze šesti pokusů. A to nad italským Pustertalem. Teď už potřebuje zabrat, naladit se na rozjezd sezony. „Myslel jsem, že se nastartujeme trošku víc, soutěž už se blíží. Chceme do ní vstoupit s nějakými výhrami v zádech. Člověk pak má vyšší sebevědomí,“ uvědomoval si Ščotka. „Pracujeme s videem, na ledě. Bereme si z toho ty důležité věci. Věřím, že nám doma s podporou fanoušků výkon naroste. Hlavně bychom potřebovali dávat branky,“ přál si kouč Pokorný.

