Rytířům bez legendárního Jágra experti v baráži moc nevěří

Legendární kladenský hokejový útočník Jaromír Jágr nepomůže Rytířům v baráži o extraligu. I když do play WSM ligy naskokval opravdu jen na pár sekund, zdravotní stav mu nedovolí rvát se v barvách Středočechů o návrat mezi elitou. Nejspíš í tenhle fakt přispěl k tomu, že Kladno je mezi kvartetem účastníků baráže tak trochu outsiderem. Experti sázkových společností Tipsport a Chance dávají na vítězství v baráži nejvíce šancí extraligovým týmům Litvínova (3,1:1) a Jihlavy (3,3:1).

„V tabulce kurzů na vítěze baráže je na tom nejhůře 5:1, ale dokázalo vyřadit nejlepší tým WSM ligy České Budějovice a navíc do hry zatím výrazněji nezasáhlo největší eso - Jaromír Jágr. O druhé místo mohou Kladenští směle bojovat,“ dodává Kladnu punc černého koně baráže hokejový bookmaker Tipsportu Miroslav Hora. Více šancí má podle Tipsportu i Chance na vítězství v baráži i tým Karlových Varů (3,5:1).

Jenže do extraligy se z kvarteta mužstev podívají v následující sezoně dva celky. I tady jsou pro bookmakery týmy seřazené ve stejném pořadí, jen kurzy jsou pochopitelně menší. Do druhého místa v baráži je tutovkou Litvínov (1,65:1), druhou šancí je Jihlava (1,75:1), v těsném závěsu následují Karlovy Vary (1,8:1) a čtvrtým do party je opět Kladnu. I tady mu věří experti nejméně (2,1:1).

Extraligové celky jsou rovněž favority úvodních úterních duelů baráže. Jihlava hraje s Kladnem a na její výhru se dá sázet v kurzu 1,8:1, remíza je hodnocena 4,4:1 a na výhru Jágrových Rytířů lze sázet v kurzu 3,6:1. Jen o chlup menším favoritem je Litvínov v souboji s Karlovými Vary. Na vítězství Severočechů po šedesáti minutách lze u Tipsportu i Chance sázet v kurzu 1,87:1. Nejvíce vydělat lze na sázce na nerozhodný výsledek – 4,2:1 a vítězství Karlových Varů je hodnoceno kurzem 3,5:1.