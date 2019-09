Číňané se v Česku dočkali prvního gólu. Při debaklu 1:11 ho dal Kladeňák | iSport.cz

Minulou středu „domácí“ porážka s Táborem 0:7, v sobotu už desítka na ledě Kolína a naposledy další debakl – 1:11 od druholigového nováčka z Příbrami. China Golden Dragon ve třetí nejvyšší soutěži zatím výrazně zaostává, výsledkově i herně. Soupeři, kteří si chodí zahrát po práci, si na exotickém týmu vylepšují statistiky.

Ve středu zažili Číňané další premiéru. Vstřelili první ligový gól v Česku. Jenže ho dal český útočník Michal Kučera, 21letý bývalý hráč Kladna. Asistenci si připsal krajan Pavel Husarik. Snižující branka na 1:2 v 9. minutě přinesla dokonce naději, Příbramští si však zápas v absolutní pohodě pohlídali.

Po třech zápasech má „Zlatý drak“ na kontě nula bodů s hrozivým skóre 1:28. Tým, který našel zázemí v Kladně a „domácí“ zápasy hraje ve Slaném, bude hrát v Česku jen do konce ledna. Do play off, kam by se tedy stěží probojoval, ani nemůže postoupit.

Další zápas odehrají Číňané v neděli od 14:30 proti David servisu České Budějovice.

HC Příbram – China Golden Dragon 11:1 (3:1, 5:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 5. Panna (Josefus, Saňa), 9. Josefus (Saňa, Jindra), 12. Tlačil (Kolouch), 26. Svoboda (Grubner, Pejsar), 31. Panna (Josefus, Chlouba), 32. Káník (Pejsar, Tlačil), 33. Gengel (Josefus, Rohlík), 39. Gengel (Josefus, Rohlík), 41. Rohlík (Šinágl), 51. Rittig (Chlouba), 59. Tlačil – 9. M. Kučera (Husarik). Vyloučení: 7:5. Využití: 2:0. Rozhodčí: Jílek – Hnát, Hradil. Diváci: 274.