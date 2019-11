Sýkora, Bednář a spol. září ve 2. lize: vyhráli, rozdali podpisy a hurá na fotbal | iSport.cz

Že je to jen druhá liga? Tomáš Rolinek lehá v oslabení do střel i ve třetí nejvyšší soutěži • Barbora Reichová (Sport)

Nebylo vyprodáno. Spíš přeprodáno, přesně takový stav sedí na šlágr třetí nejvyšší české hokejové soutěže mezi Dvorem Králové a Vrchlabím. Když to spočítáte dohromady, do akce šli majitelé čtyř zlatých medailí z MS a dvanácti ligových titulů všude možně po Evropě. Chápete ten nával. Na jedné straně Petr Čáslava, proti němu Jan Hlaváč, Jaroslav Bednář, Tomáš Rolinek, Petr Sýkora a Jiří Vašíček. Vrchlabí vyhrálo 7:3. A veteráni? Ukázali svoji sílu, i profesionální návyky.

V první řadě, pokud to ve vás jednou je, moc se z hokejového umění neztratí. Takže jste mohli vidět Jiřího Vašíčka na trestné i při tvrdých soubojích. Tomáš Rolinek skákal při oslabení do střel. Petr Sýkora vypustil od modré svoji bombu, kterou Rolinek tečoval a dal gól. Jaroslav Bednář vymýšlel kulišárny a nahrávky přes tři hokejky, Jan Hlaváč má zase pořád skvělý skluz a nese v sobě dál střelecký instinkt.

Tohle nezmizí asi nikdy. Nadupané Vrchlabí, kterému jde o postup do 1. ligy, roli favorita potvrdilo. „Řekli jsme si tady, že máme do sezony nějaké cíle a snažíme se je plnit. Perfektně se trénuje, všichni jsou skvěle připraveni a jdeme si za vytyčenou metou,“ vykládal po výhře Petr Sýkora.

Na jeho tváři jste viděli, jakou má z hokeje radost. Baví se. „Kam se mám postavit? Aha, tady před reklamy, jasně,“ smál se, před pozápasovým rozhovorem a narážel na extraligovou klasiku, že všechno, co je na kameru musí proběhnout před billboardem s partnery. „Jak to říkáte tady na východě Čech? Jedeme ke Lvoj, spěcháme, máme zamluvený stůl na Slavii,“ vysvětloval Jaroslav Bednář, proč má se svými parťáky takovou honičku po utkání.

Ve Dvoře byla bitva dvou rivalů luxusním zážitkem. Hala bouřila, téměř 1 500 diváků si užívalo dobrý zápas, oba kotle se přeřvávaly. Pod plechovou střechou to vřelo jako v pořádně natlakované plechovce. A že domácí Dvůr padl 3:7? Jsou horší věci, tohle byl jenom hokej, navíc nabušené Vrchlabí je jasný vládce druholigové skupiny. Základní část má na to, aby se rozehřálo, šichta mu začne až v play off a v případných dalších barážových kolech.

Nikdo nepískal, nenadával, nebyl důvod. Domácí parta dřela, co to šlo. Navíc nemůžete říct, že by si hvězdy Vrchlabí dělaly na ledě, co si umanuly. Vzít puk, projet celé hřiště? Leda ve snu. Ani když se jmenujete Jaroslav Bednář, takové věci ve druhé lize nejdou. „Úroveň ligy je parádní. My chceme uspět, potřebujeme dál makat, hrát dobře,“ poznamenal Sýkora.

Navíc si váží toho, jak fans s Vrchlabím žijí. Velká návštěva na derby ve Dvoře Králové? Spíš nějak automatika, čekala se. „Řeknu vám, že i haly jsou tady pěkné a my máme super fanoušky, kteří s námi jedou všude, kam vyrazíme. Třeba i do Mostu od nás přijel autobus. Smekám, to je nádhera,“ vypočítával Petr Sýkora. Pro příznivce obou klubů byl svátek mistry světa a velké osobnosti velmi blízké hokejové minulosti vidět na vlastní oči. Před kabinami čekalo několik lidí po zápase na autogramy.

Nechat si podepsat hráče Vrchlabí na dres Dvora Králové? Proboha, kdo by to řešil! Kolikrát ještě uvidíte Tomáše Rolinka a spol. hrát ve vašem městě? Všichni bývalí reprezentanti se poctivě zastavovali, fotili, rozdávali autogramy.

„Myslíte, že měl Rolas v utkání radost? Mně to ani nepřišlo, my ho tady chválíme a on se ani neusměje. Má ten svůj plnovous jak čert...“ rozesmál se Jaroslav Bednář, když se po utkání bavil o nejnovější posile svého týmu. „Ne, jsme moc rádi, že ho tady máme, všichni víme, co je za hokejistu. Pro náš je obrovskou personou a skvělým hráčem,“ hned dodal s vážnější tváří sportovní manažer hradeckého Mountfieldu.

Sám gól nedal, ale na dva nahrál. Bitvu mezi Slavií a Interem v Lize mistrů neměl šanci se svými kumpány chytit od začátku. Ale žádné otrávené obličeje. Fanouškům se prostě muselo vyhovět, i tímhle hokejové hvězdy 2. ligy nadchly.

Dvůr Králové - Vrchlabí 3:7 (0:3, 2:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 22. Dušek (Hoskovec, Půhoný), 27. Brokeš (Hrazdíra), 45. Hrazdira – 7. Matějček (Rolinek), 10. Hozák (Mrňa), 11. Hlaváč (Bednář), 23. Bláha (Havránek), 32. Jirásek, 39. Havránek (Bednář), 40. Rolinek (Sýkora, Hlaváč). Rozhodčí: Jan Bernat – Aleš Roischel, Ondřej Bohuněk. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 1463.