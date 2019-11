Návštěva pralesa. Jak vypadá 2. liga, kde hrají Rolinek, Hlaváč a spol.? | iSport.cz

Že je to jen druhá liga? Tomáš Rolinek lehá v oslabení do střel i ve třetí nejvyšší soutěži • Barbora Reichová (Sport)

Pro Rolinka, kapitána mistrů světa 2010, to byl druhý zápas ve třetí nejvyšší soutěži a první opravdu velký. Rivala musíte porazit! Pracoval při oslabení, skákal do střel. Ze svého stylu nic neubral. • Barbora Reichová (Sport)

Mohli už hodit výstroj do garáže. Jenže Jan Hlaváč, Jaroslav Bednář, Tomáš Rolinek nebo Petr Sýkora chtějí ještě hrát. Věk kolem čtyřicítky? Tělo funguje, tak co. Sešli se ve druholigovém Vrchlabí, aby mu pomohli postoupit do první ligy. Fanoušci na ně chodí doma i venku, chtějí hokejové hvězdy vidět. V derby ve Dvoře Králové vyhrál favorit 7:3 a překvapilo tempo. „Chceme hrát prvoligový hokej a děláme všechno pro to, aby se postoupilo,“ říká Bednář.

Stačí, když budete respektovat tři zásadní cedule a velké druholigové derby mezi Dvorem Králové a Vrchlabím si užijete.

Zaprvé: zákaz vodění psů.

Zadruhé: přísný zákaz kouření.

Zatřetí: automat na kávu v rohu zimáku nevrací, musíte do něj vhazovat peníze přesně.

Pes se nedostavil žádný, kouřilo se venku a do automatu nikdo vztekle nebušil. Takže? Parádní zážitek pro téměř 1500 fanoušků, kteří sledovali v akci Jaroslava Bednáře, Tomáše Rolinka, Petra Sýkoru, Jana Hlaváče a Jiřího Vašíčka na straně Vrchlabí, plus Petra Čáslavu v domácích barvách.

„Rolinek, jezdi!“ s oblibou pořvával jeden z fans Dvora na hvězdy v dresu soupeře. „Bednář, kur..., taky makej!“ přidal ještě. „Pánové, to Vrchlabí není dozadu moc silný. Dostalo šest gólů minule od Bíliny, ta je poslední,“ upozorňoval svoje okolí další chlapík, když Dvůr snížil na 2:3.

Pak favorit domácím odjel na 7:3. Malinký zimák ve městě se slavnou zoologickou zahradou bouřil. Bitva měla úchvatnou kulisu, dva početné kotle se překřikovaly, pod oběma pobíhal hlavní kápo s megafonem. A mistři světa, šampioni evropských lig, kterým je kolem čtyřiceti, si utkání užívali taky.

„Rolas měl taky radost? Fakt? My ho chválíme a já nevím, co si o něm myslet. Má ten svůj plnovous jak čert,“ rozesmál se Jaroslav Bednář. „Ne, víme, co je to za hokejistu, jsme rádi, že ho tady máme. Pro nás je to obrovská posila a všichni další kluci, co přišli, taky. Užíváme si to, je tady perfektní parta. Asi bych to neměl říkat, ale smějeme se i na střídačce během zápasu. Vyhrává se, máme z toho radost,“ dodal sportovní manažer hradeckého Mountfieldu.

Pro Rolinka, kapitána mistrů světa 2010, to byl druhý zápas ve třetí nejvyšší soutěži a první opravdu velký. Rivala musíte porazit! Pracoval při oslabení, skákal do střel. Ze svého stylu nic neubral. „Já se moc nesměju, mám problémy sám se sebou teď,“ culil se po utkání k Bednářově připomínce.

Rolinek už válí za Vrchlabí. Jsme skvělá parta, smějeme se i na střídačce, hlásí Bednář

Svařák jste si mohli dát za 40 Kč, párek v rohlíku za 25 Kč, největší dřinu měly obsluhy pivních píp. Zastavit se? Tak po zápase maximálně. Viděli jste, jak halou občas prošel menší chlápek s velkým zatočeným knírem, to byl místní boss Vasilis Teodoridis. Spokojeně kontroloval, jak všechno klape. Plus ale taky řešil každý detail.

„Co tady dělám? Všechno,“ usmál se. Když do klubu přišel v roce 2014, krčil se Dvůr na chvostu krajského přeboru. Hlavně on z něj vybudoval kvalitní adresu o patro výš. „Ale nestarám se o klub jenom já, peníze sháníme ve víc lidech.“ Vytvořil taky úspěšnou dopravní firmu, teď se ale věnuje víc hokeji. „Už mám svůj věk, podnikání řídí syn. A táta ať si hraje,“ dodává.

Mimochodem, dveře, kudy hráči odcházeli z haly do šaten, zdobil jeden vzkaz: Hledá se strojník! Tak kdybyste měli zájem… Do celého zážitku nádherně zapadaly i scény, které se v extralize nikdy nestanou.

„Vidíš? Tady se můžeš jít dívat na hráče,“ hlásil táta synovi kousek od dveří s pracovním inzerátem po druhé třetině. Klučík obešel zábradlí, které tvořil stojan na kola a stál vedle gumového pásu, po němž hráči chodili do šaten. Když procházel Jaroslav Bednář, se zářícím výrazem se otočil na tátu. To je on!