Příběh pádu Chomutova. Z peněz je jen pára, proč hráči ostrouhali? | iSport.cz

Vladimír Růžička se vrací do Tipsport extraligy! Společně s Tomášem Martincem bude trénovat Mountfield HK • Barbora Reichová (Sport)

I přes finanční problémy podal Chomutov přihlášku do Chance ligy • Profimedia.cz

V Chomutově se Nicolas Hlava narodil, vyrostl. Toužil si zahrát za Piráty. Splnilo se mu to. O to víc ho drásá aktuální situace, kdy klub vyhlásil konkurz • profimedia.cz

Měli peníze, plány, ambice. Nakupovali mladé hráče po celé republice i hvězdy, chtěli v Chomutově vytvořit kolos. Chvíli to šlo. Jenže pak rodinný klan Veverků spadl do ekonomických problémů. Klub začal slibovat, přestal platit. Díra plná pohledávek a dluhů se zvětšovala. A teď je tady dno. Hráči nepřistoupili na návrh nového vedení klubu, že dostanou 30 procent z dlužných peněz, Piráti nemohou dokázat bezdlužnost pro první ligu. Jdou do kraje. Hráči prohráli a Chomutov taky.