Svaz dal razítko na změny v mládeži. Více týmů. Tečka. Ale i peněz a času

Už pěkných pár týdnů se vede horlivá diskuze na téma, jež český hokej pálí hromadu let. Jak co nejrychleji pozvednout úroveň prostředí tak, aby z domácích luhů a hájů vylétávali noví Vránové a Pastrňákové. Aby si je národní sport piplal doma a nemusel děkovat švédskému systému výchovy.

„Za posledních pět let odešlo z našich klubů do ciziny skoro tisíc mladých hráčů, jen za poslední sezonu 230. To musíme změnit,“ tvrdí prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Zvýšením počtu účastníků juniorské extraligy ze 14 na 16? To asi ne, namítne každá svéprávná osoba, jež se v hokeji pohybuje. Kritika je tu silnější, tu méně v závislosti na tom, kdo kvantitu týmů považuje za alfu a omegu všeho, anebo za podružnou s dodatkem, že mnohem víc záleží na ochotě podstupovat tvrdou práci.

Přesto jsou časté hlasy, žádající jít spíš na dvanáct týmů, aby se zkvalitnila i druhá nejvyšší soutěž. „Nesmysl. Pro to ruku nikdy nezvednu, to je poprava domácího špičkového klubu. Dlouhodobě se přikláním k tomu, aby každý extraligový tým dospělých měl své juniory také mezi elitou,“ prohlašuje Hadamczik a jeho kabinet jej v tomto podporuje,

Argumentuje, že se svou pracovní skupinou v rámci úpravy juniorské elitní soutěže připravili celý balíček zlepšováků, které nový formát ligy postaví do úplně jiného světla, než tu bylo doposud.

Podstatné je rozdělení na českou a moravskou větev v úvodní části sezony. „Kluby se tím pádem méně nacestují, což přinese efekt úspory peněz i času. Podle našich výpočtů může jeden klub na sezonu ušetřit až 300 tisíc. Navíc termínová listina je navržená tak, že hráčům zbude mnohem víc času na kvalitní trénink a regeneraci, což je v jejich věku důležité. A taky přibude prostor na vzdělávání, ze školy nebudou tak často vytržení jako tomu bylo doteď. Z hlediska dlouhodobého rozvoje je tato změna jednoznačně ku prospěchu,“ tvrdí šéf českého hokeje.

Juniorská extraliga je nově rozdělena na tři fáze, nejlepší týmy spolu sehrají více zápasů než kdy dříve. Zbytek? „I méně úspěšné týmy budou mít stále o co hrát, což podporuje soutěživost,“ pokračuje Hadamczik s tím, že k celorepublikovému srovnání dojde ve druhé části sezony, kdy se po 28 kolech seřadí k sobě čtyři nejlepší české a čtyři moravské celky.

Ve druhé osmičce se porovnají méně úspěšní, přičemž kvartet lepších nakonec postoupí do play off, v bitvách mezi 13. až 16. týmem se bude hrát o udržení, nejhorší spadne.

Nový extraligový šampion jako bonus získá zájezd na dvě utkání NHL, který zorganizuje a zaplatí svaz. „Dobrá motivace pro kluky, aby viděli, kam až se mohou dostat, pokud na sobě budou tvrdě pracovat,“ míní Alois Hadamczik.

Nehledě na jakýkoli herní systém, v mládežnických klubech je časté téma přetěžování elitních hráčů v honbě za výsledky, kvůli čemuž mnozí hráči, třeba ti méně fyzicky disponovaní, kteří dozrávají později, paběrkují.

To má změnit zúžení roční soupisky na 22 hráčů v poli plus 3 brankáře. Ostatní mohou zamířit kamkoli jinam v rámci bezplatného hostování. „Díky tomu se do systému uvolní až čtyřicet hráčů, kteří budou mít jinde mnohem větší šanci rozvíjet se,“ doplňuje svazový boss.

Novinkou je i možnost mít na hráčské listině až tři starší hráče, tzv. overage. To má přinést vyšší kvalitu soutěže. „Je promyšlená a těžká,“ je si jistý Hadamczik. Tvrdí, že na kritiku z hnutí je připravený.

„Ať mi ale někdo ukáže lepší systém, který by zahrnoval zároveň lepší sportovní kvalitu, úsporu nezanedbatelné částky financí a prostor pro trénink s odpočinkem a časem na školu. Chceme vytvořit těžkou soutěž pro talentované hráče, kteří se propracují do dospělé extraligy. Třeba na úkor cizinců, kteří nám hrají ve třetích či čtvrtých lajnách, což je hloupost,“ uzavírá nástupce Tomáše Krále.

Špek na závěr? Na popud člena výkonného výboru Jaromíra Jágra začne soutěž o několik týdnů dříve, už koncem srpna.

60

Tolik tisíc korun měsíční dotace poputuje ze svazu do elitních juniorských a dorosteneckých klubů na platy trenérů

„S hrůzou jsme zjistili, že naši mládežničtí hráči nejsou v dobré fyzické kondici, proto zavádíme pravidelné testování.“

Jiří Šlégr, člen VV svazu k jednomu z kroků hokejového vedení