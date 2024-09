Růžička mimo hokej: vyvolávání duchů i volby, v nichž nechtěl uspět

Známý hokejový kouč s choutkami ovlivňovat dění na kontinentu na půdě bruselského europarlamentu? Vůbec, ač to takhle původně vypadalo. Tyhle choutky však zlatý kapitán z olympijského Nagana odmítá. Byť se ve spotu Rajchlovy partaje na jaře objevil, taktéž na kandidátce. „Smál jsem se, když se psalo, že jsem ve volbách vyhořel, to mě až dojalo,“ komentuje s odstupem reakci médií na 397 přednostních hlasů, které někdejší slavný útočník obdržel.

Takže, proč do toho šel? „Kamarád mě požádal, zda bych stranu PRO podpořil. Nebyl jsem proti. Je mi přes šedesát let a i když na dění v naší zemi samozřejmě názor mám, do politiky jsem jít nechtěl. Jediné, co mě zajímá, je sport a podmínky pro něj v naší zemi. Tohle téma je tu opomíjené, sport se nachází ve špatném stavu a na to jsem chtěl upozornit. Nic víc,“ líčí.

Růžička si i během olympiády v Paříži ověřil, že věci vnímá správně: český sport jako finančně podhodnocené odvětví s nevyhovující infrastrukturou sportovišť. Oproti řadě jiných srovnatelných zemí. „Považuji za obrovskou tragédii našeho sportu, že nemáme jediný kolektivní sport na Hrách. To přece není možné?!“ zvedá hlas.

Vidíte na něm, jak ho to deptá. „Sportovcům nic nevyčítám, konkurence je obrovská, můžete skončit pátý, šestý, bez medaile. To je pořád dobrý výsledek. Jde o systém. Dřív jsme výsledky měli, ale strašně jsme ustoupili z pozic,“ není slepý.

O podpoře sportu se jen povídá

Ze současného stavu viní představitele státu. „Když se vyhrává, všichni se chtějí se sportovci fotit a být viděni. Všichni chodili na hokej, jsou na blízku olympijským medailistům. Mě však zajímá, co dělají pro náš sport v reálu? Má to souvislost i se zdravím národa. O podpoře sportu se mezi politiky jen povídá, reálná pomoc je slabá. Olympiáda v Paříži na ten problém zas ukázala,“ míní.

S tím souvisí i zastaralá sportoviště. Polsko či Maďarsko se vzdaluje Česku na světelné roky. „Je velkou ostudou, že v zemi nemáme reprezentativní národní fotbalový stadion pro 40 až 50 tisíc lidí. Jediný novější je na Slavii. Aspoň že v hokeji něco málo stavíme, menší arény. Ale celkově? Podívejte na Maďary, na Poláky… Chceme po sportovcích, aby byli nejlepší, nepřipravíme jim však potřebné podmínky. Takové jaké mají v Nizozemsku nebo ve Skandinávii. Zajeďte se podívat do Nymburku,“ zmiňuje největší zdejší sportovní centrum. „V hlavní budově se čtyřicet let nic nezměnilo,“ štve Růžičku. „Když jsem viděl jídelnu… Působilo to tam na mě jako v éře Zátopka.“

Při nedávné návštěvě na trenérském semináři si tam možná připadal jako na srazu duchů. Ostatně, k těm má nyní blízko díky manželce Marii. S ní a s youtuberem Majkem se před časem vydali na neprozrazené místo vyvolávat duchy zemřelých.

Záběry na sítích budily dojem, že v lovu byli úspěšní. „Jsou to zajímavé věci,“ tvrdí kouč. „Naše známá má dar, že duchy kolem sebe vnímá, cítí. Jsou přístroje, které to dokazují. Na spirit boxu jsme spatřili, jak k ní míří silueta dítěte. Aniž by to věděla, říkala, odkud přesně jde,“ pokračuje.

Své zkušenosti s duchy má prý i jeho současná žena. „Za svobodna měla byt, kde se prý děly hrozné věci. Posouval se jí kobereček, spouštěla se jí sama od sebe mikrovlnka. Její jorkšír tam byl úplně u vytržení. Vycítil to. Naši známí tvrdí, že duchy mají v domě pořád. Bydlí necelý kilometr od hřbitova… Co na to říkám? Mě to jen zajímá, někdo těmhle věcem věří, někdo ne…“

Nakonec zpátky na zem do hmatatelné reality. Vladimír Růžička taky nově podniká. „S kamarády jsme něco rozjeli, firma zamezuje tomu, aby teplo z bytů a domů neodcházelo ven okny,“ hlásí vyučený elektrikář.