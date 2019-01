Šílený kiks Hrachoviny v KHL. Zakopl o led a soupeři daroval výhru | iSport.cz

Na Hrachovinovu obranu, 24letý gólman byl v době kiksu na ledě zhruba deset minut. Jako jednička vyjel do souboje dvou takřka jistých účastníků play off KHL švédský veterán Henrik Karlsson. Barys zaskočil soupeře raketovým startem a ve 12. minutě vedl 3:0. Spartak ale nesložil zbraně a čtyři rychlé góly ze třinácti střeleckých pokusů umístily 35letého rodáka ze Stockholmu Karlssona ve 25. minutě na střídačku.

Do brankoviště nabruslil podevatenácté v sezoně Hrachovina, který po pár vteřinách sledoval, jak Anton Sagadejev vyrovnáná na 4:4. Rozhodující moment zápasu přišel paradoxně při přesilové hře Barysu. Nejprve na modré čáře při střele zlomil hůl kanadský obránce Darren Dietz, který má v rejstříku i třináct zápasů v NHL za Montreal.

Dietz se pakoval na střídačku, kotouč se došoural až do levého rohu mantinelu, kam pro ně Hrachovina sjel. Zbytek znáte... Zřejmě rýha v ledu vyvedla trojku národního týmu na posledním MS v Dánsku z rovnováhy, Hrachovina se rozmázl a vleže sledoval, jak Nikoncev krouží kolem jeho klece a zasouvá puk za brankovou čáru. Další gól už v utkání nepadl, na výhře Spartaku 5:4 se podílel asistencí Robin Hanzl.

VIDEO: Podívejte se na velký kiks brankáře Dominika Hrachoviny





Hrachovina si do závěrečného hvizdu připsal sedm úspěšných zákroků.

"Začali jsme skvěle, skórovali jsme tři branky a mysleli si, že se nám nemůže nic stát. Chyba, přestali jsme se koncentrovat a soupeř to otočil. Vrátili jsme se do hry, vyrovnali, ale poslední gól byl hodně smolný. To se stane asi jednou za život! Ve třetí třetině jsme se hodně snažili, ale už jsme s tím nedokázali nic udělat," vyjádřil se ke smolnému zápasu na klubovém webu Astany střelec branky na 4:4 Sagadejev.

„Byla to velká lekce, naštěstí play off máme jisté, na osmý Kunlun máme náskok 24 bodů. Do play off si z toho vezmeme ponaučení," zakončil Sagadejev.

Barys má po 48 odehraných utkáních na svém kontě 67 bodů a ve Východní konferenci je pátý. Na druhý Omsk, který odbruslil o čtyři zápasy více, ztrácí jen čtyři body. První na Východě je suverén Avtomobilist Jekatěrinburg (79 bodů) s dalším českým brankářem Jakubem Kovářem.