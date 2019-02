Ponížení Slovanu. Junior dostal gól přes celé hřiště, do brány mohl útočník | iSport.cz

Fraška, ostuda. Fanoušci bratislavského Slovanu počítají dny do konce sezony v KHL - ne snad, že by čekali na play off, budou spíš chtít hodně rychle zapomenout. I to nebude nejlehčí úkol, už tak nedůstojný závěr sezony jim ještě více zhořkl. V předposledním utkání základní části totiž nastoupil slovenský celek pouze s jedním gólmanem, a to ještě juniorem, inkasoval sedm gólů, mezi nimiž byla i rána přes celé hřiště, a do náhradní výstroje navlékl amerického útočníka se zkušenostmi z NHL.