Další problém pro Slovan! Zbyl jediný brankář, při zranění půjde chytat hráč | iSport.cz

Slovan měl pro tuto sezonu pod smlouvou trojici brankářů. Marka Čiliaka pustil před uzávěrkou přestupů zpátky do Komety Brno, Jakub Štěpánek zase neudržel nervy v posledním utkání na ledě Dinama Rigy. Po vyloučení odpálil na ledě ležící hokejku přímo do rozhodčího a od disciplinární komise KHL vyfasoval pětizápasový distanc, který se mu přenese i do úvodu příštího ročníku.

„V této chvíli nám do využití v zápase zůstal jen Michal Vojvoda,“ řekl pro šport.sk marketingový ředitel klubu Milan Vajda. Trnavský rodák sice celou sezonu s týmem trénoval, do zápasu ale poprvé nakoukl až v zmíněném duelu v Lotyšsku, kdy musel nahradit vyloučeného Štěpánka.

VIDEO | Štěpánkův "blikanec"

Do konce základní části zbývají Slovanu, který je v KHL beznadějně poslední, dva zápasy – ve středu na ledě Jokeritu Helsinky, v pátek pak v Soči. Oba musí odchytat teprve 18letý Vojvoda. Pokud by se zranil, případně předvedl "blikanec" á la Štěpánek, nastal by problém.

„Pokud by se nedejbože zranil, nebo z jiných důvodů nemohl zápas dohrát, podle regulí soutěže se do 15 minut musí do brankářské výstroje obléct a nastoupit do branky některý z hráčů uvedených na zápasové soupisce,“ vysvětlil Vajda.

Slovan se v Helsinkách představí v hodně okleštěné sestavě. „Nastoupit by měl jeden brankář, tři obranné dvojice a deset útočníků,“ dodal Vajda.

Vojvoda v pondělním zápase za necelých 18 minut třikrát inkasoval, připsal si sedm zákroků. Středeční duel proti jednomu z předních týmů soutěže pro něj bude pořádný křest ohněm. „Nečekal jsem, že zůstanu jediný brankářem. Nervozitu nepociťuju, budu stoprocentně připravený a koncentrovaný na zápas,“ řekl mladý gólman pro klubový web.