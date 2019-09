Sekáč v KHL dvěma góly porazil svůj bývalý klub, Šustr debutoval výhrou | iSport.cz

CSKA začal nový ročník nedělní porážkou 1:3 s Omskem, ale druhý zápas už zvládl, i když dvakrát prohrával. Na 1:1 vyrovnal v 39. minutě Sekáč a 64 sekund před koncem třetí třetiny dal tečí střely Nikity Nestěrova i vítězný gól. Kazaň, s níž český útočník získal loni Gagarinův pohár, dostala všechny tři branky v oslabení.

Bývalý obránce Tampy Bay a Anaheimu Šustr, který skončil v zámoří po deseti letech, se podílel v polovině zápasu mezi Kunlunem a Ufou na gólu Wojteka Wolského na 2:1 při hře čtyři na čtyři. Wolski pak skóroval ještě jednou, rozhodující nájezd a tři asistence v utkání zaznamenal další kanadský útočník Gilbert Brulé.

Brankář Šimon Hrubec, který odešel do KHL po zisku extraligového titulu s Třincem, zůstal jen na střídačce Kunlunu.

Jiný český gólman Marek Langhamer nezabránil porážce Chabarovsku 1:2 na ledě Novosibirsku, přestože pochytal 40 střel.

Jiri Sekac 🇨🇿 scores twice (with GWG) and upsets his former team. #CSKvsAKB pic.twitter.com/Ugx8vSIpRR