Sýkora: Jandačův konec? Jde i o doporučení z nejvyšších míst Ruska | iSport.cz

Josef Jandač skončil s Magnitogorskem v play off příliš brzy • Profimedia

Tak už je to jisté, Josef Jandač nenaváže na dřívější úspěchy Marka Sýkory v Magnitogorsku. Padesátiletý kouč dostal výpověď po páteční domácí facce od chudého Viťazu 0:2. V KHL je Jandač rekordně brzkým propuštěným koučem, příkaz zabalit dostal již po třetím duelu sezony. „Pepíka je mi líto, takhle rychle skončit, to je bída. Zacvičili s ním,“ komentuje pro iSport.cz vyhazov Marek Sýkora, jenž na Urale slavil úspěchy v období 2003-05, kdy Metallurg dovedl až do finále ruské Superligy.