Táto, přileť už domů. Jordán o životě v Chabarovsku i Říhově odmítnutí | iSport.cz

Dlouho se rval o svůj sen: dostat se natrvalo do NHL. Uzmout si v Carolině jedno místo mezi šesti vyvolenými obránci. Nikdy se mu to ale nepovedlo. Pět let po sobě slyšel Michal Jordán po letním kempu zdrcující větu. „Tady jsi skončil. Čeká tě AHL.“

Celkem strávil za oceánem včetně let v kanadské juniorské soutěži devět roků. V létě 2016 se však rozhodl Severní Ameriku opustit a odešel do Ruska. První sezonu strávil v Kazani, teď načíná už svou třetí v Chabarovsku, s nímž v dubnu podepsal novou dvouletou smlouvu.

„Měl jsem jasno, že chci zůstat. Po sezoně jsme se bavili doma s manželkou, které se tam taky zalíbilo. Zabydleli jsme se. Klub navíc rychle přišel s tím, že by chtěl prodloužit smlouvu, za což jsem byl moc rád. Neváhal jsem a rychle jsme se dohodli. Nechtěl jsem ani čekat na něco jiného a ještě v dubnu podepsal nový kontrakt. Známe zázemí, město, lidi. Jsme tam šťastní,“ říká Jordán.

V klubu, jenž sídlí nedaleko Číny, si získal respekt, stal se pilířem jeho defenzivy. Dokonce patří k nejvytěžovanějším hráčům celé KHL. V devíti utkáních nové sezony strávil na ledě v průměru téměř 24 minut, zapsal jeden kanadský bod a 27 střeleckých pokusů.

Má pevnou pozici, není proto divu, že návrat do Česka ho neláká. Tedy zatím. „Pokud je možnost hrát v zahraničí,