Filippi letí do Ruska: Liberec mě musel pustit. Magnitka je TOP! | iSport.cz

Dalo se čekat, že ruské kluby si během repre pauzy nějakého toho reprezentanta z extraligy vykousnou. Organizace Bílých Tygrů je vždycky v ohrožení, neboť se to v ní technickými, produktivními hráči, po nichž je sháňka po Evropě, hemží.

Síla balíku ruského rublu a velké mezinárodní ligy ukázala na Tomáše Filippiho. Necukal se, měl radost z možnosti vrátit se do míst, kde v období 2015-17 stihl dvě velká ruská finále. „Těžké rozhodování to nebylo, jen jsem cítil nějaký závazek vůči Liberci. Ale domluvili jsme se,“ mnul si ruce autor 19 sezonních bodů v extralize.

Liberecké vedení problémy nedělalo. Nechtělo, ani nemohlo. „Filip Pešán žádné drahoty nedělal, moje smlouva byla nastavená tak, že mě museli pustit za výkupné, i kdyby nechtěli. Ale k tomu nedošlo, Liberec mi vždy vychází vstříc a nebrání mi. Těším se. Pro mě je Magnitka TOP destinací,“ líčí Filippi, jenž prostory pod Ještědem opouští zhruba po roce, kdy se loni vracel s nepořízenou z Chabarovsku.

V Magnitogorsku by to měla být jiná káva. Metallurg o svého bývalého žáka hodně stál. „Seběhlo se to docela rychle a od začátku jsem doufal, že to dopadne. Takovéhle nabídky se neodmítají. Jdu do známého prostředí, to je největší plus. Mluvil jsem s trenérem Vorobjovem, který mě trénoval dva roky, ale to jsme si volali ještě před podpisem smlouvy a bavili se hodně okrajově. Každopádně návratem Vorobjova tam bude hodně věcí při starém, město se za dva roky moc nezměnilo, jen tam nebude Honza Kovář, to je asi největší změna,“ usmívá se.

Češtinu přesto užije, v kabině se potká s Andrejem Nestrašilem, asistentem Vorbjova zůstává Jiří Kalous. Vzájemná dohoda hovoří o kontraktu do jara. Co dál? „To je hodně daleko, zatím mám smlouvu do konce sezony. Co bude dál, bude záležet na mých výkonech,“ je mu jasné.

Magnitka se po letech hojnosti sesula do ligového průměru, zkraje sezony odvolala Josefa Jandače, u týmu už není ani dlouholetý boss Gennadij Veličkin. Klub čeká tuhý boj o play off a Filippi má postrčit výtah směrem výš. „Nemyslím si, že tam přijdu a vyhrajeme deset zápasů v řadě, zase buďme nohama na zemi. Magnitka má ale dobrý tým, tak se to snad otočí k lepšímu,“ doufá a nepopírá, že KHL ho láká i z finančního hlediska. „Dolů s penězi jsem jít nemusel,“ rozesmál se Tomáš Filippi.