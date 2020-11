Jaškin ničí, zíral i Ovečkin. Pak řezal a sliboval. Proč nejede na Karjalu?

"Střetli jsme se v kabině před rozbruslením, kam oba přišli. Povídal jsem si s Alexem a malý Serjoža mi popřál hodně štěstí. Poprosil mě o gól, pro jistotu jsem dal dva, teď jsou všichni spokojení," smál se v rozhovoru pro klubový web Dynama spokojený Jaškin, který byl vloni jako první český hokejista vyhlášen nejužitečnějším hráčem základní části KHL.

Měl proč. Skóre načal hned v 7. minutě pohotovou dorážkou střely odražené od tyče, v úvodu poslední třetiny zvýšil po přihrávce zpoza branky znovu z bezprostřední blízkosti na 4:1. Domácí se o výsledek ještě strachovali, aktuální lídr soutěže ale na vyrovnání nedosáhl, skóroval jen dvakrát a padl 3:4, přestože domácí tým přestříleli o parník 30:16.

"Hodně dobrá výhra, důležitá pro nás, stejně tak pro fanoušky. Hráli jsme dobře do obrany, byli jsme agresivní, a potrestali jsme je z brejků," pochvaloval si 27letý český útočník, který je s 18 body (14+4) nejproduktivnějším Čechem v soutěži. Mohl být i nejlepším střelcem celé KHL, k jeho "smůle" ale Alexej Makejev z Jekatěrinburgu nastřílel v neděli při výhře 7:2 nad Dinamem Riga hattrick, je tak o zásah lepší.

Ale zpátky do kabiny Dynama, kde byl po vítězství v derby šrumec. Ovečkin je v klubu za boha, za první tým debutoval v 16 letech a než z něj Washington udělal v roce 2004 jedničku draftu, odehrál tam tři sezony. Tu poslední čtvrtou, ročník 2004/05, pak stylově zakončil ziskem Gagarinova poháru.

Za Dynamo hrál i během výluky NHL v roce 2012, za 31 utkání pobral 40 bodů. Poslední týdny tráví vítěz Stanley Cupu z roku 2018 v Moskvě, chodí na týmové tréninky, s Kirill Orlovem vyrazil do gymu. Mentoruje své nástupce, stejně se v současné době profiluje třeba i úřadující šampion a nejlepší brankář NHL Andrej Vasilevskij, který je speciálním hostem v rodné Ufě.

Když proto Ovečkin se synem požádali po zápase s CSKA Jaškina, aby jim věnoval svou hokejku, nebylo o čem. Český snajpr ji dokonce seřízl na Sergejovu velikost a video se okamžitě začalo šířit po sociálních sítích. Však se oba dobře znají, svou poslední sezonu v NHL před odchodem do Ruska strávil odchovanec Vsetína právě u Capitals a s Ovečkinem se spřátelili.

