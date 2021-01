Hyka v KHL dál válí, má 37 bodů. Tomáš Zohorna se rozloučil asistencí

Obránce Dominik Mašín (vlevo) věří, že mu KHL může pomoct do NHL • profimedia.cz

Vojtěch Mozík se vrací do KHL, bude oblékat dres čínského Kunlunu • Profimedia.cz

Evropští krajánci z Traktoru včetně Tomáše Hyky, Romana Willa a Lukáše Sedláka nedávno odletěli z Prahy do Čeljabinsku • Twitter.com/khl_eng

Pro druhého nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži to byla třetí branka v posledních pěti zápasech, v nichž nasbíral osm kanadských bodů. Z 50 utkání má Hyka bilanci 12 gólů a 25 asistencí. Lépe je na tom z krajanů jen lídr tabulky střelců Dmitrij Jaškin z Dynama Moskva, který dosud zaznamenal 31 gólů a 16 asistencí.

Čeljabinsk, za který chytal Roman Will, dvakrát smazal jednobrankové manko. O výhře domácích rozhodl v 63. minutě Oleg Li.

Hynek Zohorna dal svůj devátý gól v sezoně, ale Chabarovsk prohrál 2:3 s Ufou. U branky mu asistoval bratr Tomáš, který už ve zbytku soutěže za Amur hrát nebude, protože chce být s manželkou, s níž očekává narození prvního potomka. Podle informací iSport.cz se má stát posilou Pardubic.

Ufa si zajistila postup do play off, výsledek pomohl do vyřazovací části KHL také Omsku. Dalším účastníkem bojů o Gagarinův pohár se v předstihu stal Magnitogorsk, který zvítězil na ledě Spartaku Moskva 3:1 i díky asistenci Andreje Nestrašila. Za domácí skóroval jen Robin Hanzl, který za přispění Lukáše Radila dal desátý gól v sezoně.

Čtvrteční výsledky KHL:

Chabarovsk - Ufa 2:3 (za domácí H. Zohorna 1+0, T. Zohorna 0+1)

Novosibirsk - Čeljabinsk 3:2 v prodl. (za hosty Hyka 1+0)

Barys Nur-Sultan - Nižněkamsk 4:1

Jekatěrinburg - Kazaň 1:3

Spartak Moskva - Magnitogorsk 1:3 (Hanzl 1+0, Radil 0+1 - Nestrašil 0+1)