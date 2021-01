Další hvězda do Pardubic? Zohorna kvůli rodině končí v KHL, chce domů

Český hokejista Tomáš Zohorna končí misi v KHL. Z rodinných důvodů opouští Chabarovsk a vrací se do Česka. Podle informací iSport.cz by měl reprezentační útočník zamířit do Pardubic, v jejichž dresu v extralize začínal. Východočeši by tak měli po Barulinovi s Kosticynem představit další velkou posilu. Zohorna pro klubový web Chabarovsku uvedl, že se vrací domů kvůli tomu, že s manželkou čeká dítě.