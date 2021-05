Šampion Hrubec zůstává v Omsku. Byla to priorita, těší se na novou halu

Přestože o svou pozici musel Hrubec v novém působišti bojovat, play off zakončil jako jednička a v posledních dvou zápasech při finálovém triumfu nad CSKA Moskva 4:2 na utkání vychytal čisté konto.

„Hrubec rychle zapadl do našeho týmu a ukázal své kvality především v play off v bojích o Gagarinův pohár. Svými výkony potvrdil, že se umí vyrovnat s tlakem a dovést tým k vítězství. Stal se součástí týmu a spoluhráči věděli, že je to gólman, na kterého se mohou spolehnout,“ řekl klubovému webu generální manažer Omsku Alexej Volkov.

„Podepsali jsme s ním dvouletý kontrakt a Šimon už se těší, až bude hrát před našimi fanoušky v nové hale v Omsku. Fanoušci ho nadchli, když jsme přivezli Gagarinův pohár,“ dodal Volkov. Avangard při rekonstrukci haly musí působit v azylu a vybral si Balašichu poblíž Moskvy.

„Mojí jasnou prioritou bylo zůstat v Omsku, což se podařilo, navíc jsme se dohodli velmi rychle, takže to dopadlo nejlépe, jak mohlo,“ těší Hrubce. „Do příští sezony půjdeme jako obhájci titulu, bude na nás určitě větší tlak, všichni budou očekávat, že dojdeme daleko, ale i s tímhle se musí počítat. Jsem na to připravený, ale hlavně mě těší, že ohledně své budoucnosti v klubu mám vše vyřešeno,“ pokračuje.

„Teď je na pořadu dne se dobře připravit na to, co mě čeká v národním týmu. Fyzicky i psychicky jsem si za těch pár dní, co skončilo finále v KHL, odpočinul a přichází mise nároďák. Budu se snažit předvést co nejlepší výkony a říct si o místo na mistrovství světa,“ vyhlašuje brankář.

Hrubec měl v 18 duelech play off úspěšnost zákroků 95,3 procenta a podělil se o prvenství s Timurem Biljalovem z Kazaně. S průměrem 1,45 inkasovaného gólu skončil šestý a s pěti čitými konty se zařadil na druhé místo za Švéda Larse Johanssona z CSKA. Do KHL odešel v roce 2019 z Třince po zisku titulu. V minulosti chytal i za Motor České Budějovice.

V základní části KHL má za dvě sezony na kontě 61 utkání s průměrem 2,32 inkasovaného gólu, s úspěšností zákroků 92,9 procenta a pětkrát udržel nulu.

Účastník posledního mistrovství světa v Bratislavě v roce 2019 se dnes zapojil do přípravy národního týmu, který se chystá na šampionát v Rize.