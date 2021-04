V Omsku budeš nikdo... A Hrubec má Gagarina! Gólman pro NHL, říká Kameš

Tady jsi hvězda, v Avangardu budeš nikdo. Tak se v čínském Kunlunu během sezony loučili s brankářem Šimonem Hrubcem. Rodák z Vimperka se jízlivým poznámkám vzepřel. A Omsk senzačně dotáhnul k mistrovskému titulu. V play off si připsal pětkrát čisté konto, CSKA Moskva se svými spoluhráči vynuloval v obou posledních zápasech. Omsk vyhrál sérii 4:2, s Hrubcem slaví i útočník Jiří Sekáč. „Šimon byl fantastický, je to gólman pro NHL,“ říká jeho bývalý trenér Jaroslav Kameš.

Po mistrovském titulu s třineckými Oceláři z roku 2019 senzačně vybojoval i zlato v ruské KHL. Brankář Šimon Hrubec slaví životní úspěch. S Omskem nad hlavu zvedal Gagarinův pohár. Jako první český gólman v historii KHL. Přidal k tomu fantastická čísla. V 18 zápasech play off nasbíral pět čistých kont, úspěšnost zákroků měl 95,3 % a průměr 1,45.

„Byl vynikající celé play off, je to obrovský úspěch, mám za něj ohromnou radost,“ neskrýval Jaroslav Kameš, trenér třineckých brankářů. „Když šel Omsk v posledních minutách takřka na celé dvě minuty do tří, skoro se mi zastavilo srdce. Ale Šimonovi jsem věřil. Já mu věřím vždycky. A dlouho říkám, že je to brankář pro NHL. Vím, že by se prosadil i tam.“

Jaroslav Kameš v sezoně 2001/02 v Omsku chytal. Hrával tam společně s Martinem Procházkou a Pavlem Paterou. Když se Hrubec v listopadu o zájmu ambiciózního klubu dozvěděl, okamžitě to konzultoval i s Kamešem. „My si voláme skoro pořád, samozřejmě jsem to Šimonovi jenom doporučil. Je to pro něho další výrazný krok v kariéře. Omsk je přece jenom o level výš.“

V tomto duchu paradoxně apelovali na Hrubce i zástupci čínského Kunlunu. O svoji jedničku nechtěli přijít. „Generální manažer Kunlunu mi volal, jestli mám vážně zájem odejít,“ líčil Hrubec v rozhovoru pro iSport Premium. „Říkal mi, že u nich už jsem hvězda a v Avangardu budu nikdo. Odpověděl jsem, že o tohle mi nejde.“

Byl přesvědčený, že podobná šance se musí chytit. „Já šel do Ruska s tím, abych zjistil, jestli mám na to, chytat KHL. Když jsem zjistil, že ano, chtěl jsem postoupit dál. S Třincem jsem hrál sedm let každý rok o titul, ambice byly nejvyšší. V Kunlunu to pro mě byla obrovská změna. Hrál jsem jen o to, abychom se vůbec dostali do play off. Nemohl jsem odmítnout tým, který má stejné ambice jako Třinec v naší lize. To mi bylo blízké.“

Neskrýval ovšem, že překvapený byl. Ruští brankáři Bobkov a Garipov měli statisticky velmi dobrá čísla. „Neřekl bych, že potřebují dalšího brankáře. Ale slyšel jsem, že hledají gólmana na play off.“ To se nakonec potvrdilo. V základní části Hrubec odchytal 19 zápasů (10 vítězných), úspěšnost měl 92,9 % a vynikající průměr 2,04. Přesto v závěru dlouho v bráně nebyl. V play off důvěru dostal a senzačně Omsku vychytal titul.