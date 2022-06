Pomátli se? Slováci z KHL čelí kritice. Ale mají českého zastánce

Buď konec, nebo velké problémy. „Nelze odhadnout, jak se vyvine válka na Ukrajině. Ale můžeme s jistotou říct, že kvůli finančním sankcím budou mít ruské kluby potíže. Zároveň nelze odhadnout, zda odchod Rigy a Jokeritu z ligy je konečný. Nicméně s jistotou lze říct, že v dalším ročníku bude v KHL méně zahraničních hráčů,“ věštil budoucnost největší evropské soutěže v polovině března Szymon Szemberg, bývalý sekretář mezinárodní hokejové federace (IIHF), pro deník Sport.

Nemýlil se, hráčů od počátku války odešlo mnoho. Nicméně zájem o rubly pořád je. A to přes fakt, že válka je bohužel nadále v plném proudu a Rusko páchá jeden válečný zločin za druhým. Především proto silně rezonovalo prodloužení kontraktu Michala Čajkovského a odchody Christiána Jaroše a Michala Krištofa, kteří ze zámoří, respektive z české extraligy, zamířili do KHL.

„Ty Slováci se s těmi podpisy v KHL regulérně pomátli,“ naťukal na Twitter před pár dny bývalý hokejista Jakub Koreis, nyní televizní komentátor.

Na slovenské hráče dopadá reakce silněji vzhledem k tomu, že pro náš středoevropský prostor má ruská invaze na Ukrajinu daleko větší dopad. I kvůli nedávné historii. Stačí připomenout třeba rok 1968 a sovětské tanky v centru Prahy. „Peníze nesmrdí,“ lakonicky popsal trenér Komety Martin Pešout ztrátu Michala Krištofa.

Michal Krištof a jeho dva krajané budou v příští sezoně nastupovat v Rusku, které v tomto roce rozpoutalo válečný konflikt na Ukrajině







Ale nejde jen o slovenské hokejisty. Celkem se pro angažmá nebo setrvání v KHL rozhodlo už patnáct mužů ze zahraničí (pokud nepočítáme Bělorusko, Kazachstán nebo Čínu). Zatímco v minulosti šlo za rozhodnutím zamířit do největší země světa vidět i touhu hrát v nejlepší lize Evropy, nyní jde čistě o finanční hledisko, protože liga opravdu zažila exodus hráčů.

V současné chvíli to například vypadá, že Čech už v KHL nebude působit žádný. A federace Švédska a Finska vydaly prohlášení, že kdokoliv, kdo bude v příštím ročníku působit v KHL, nebude zván do reprezentace.

S angažmá v Rusku ale nemá žádný problém budějovická jednička Dominik Hrachovina. Kromě útoku na Jakuba Koreise, jehož twitterový výrok doplnil o ironický smekající klobouk, okomentoval i příspěvky bývalého redaktora deníku Sport a nynějšího analytika O2 TV Jiřího Vítka. Jeho příspěvek, kde odchod Christiána Jaroše z New Jersey do Omsku okomentoval slovy „Od ďábla k ďáblu, řeklo by se,“ Hrachovinu nadzvednul. „Toto když někdo napíše, to může být jen klasická MM,“ napsal brankář Motoru a doplnil výrok několika „zvracejícími“ emotikony.

Není ani těžké odhadovat, co šifra MM znamená. Hrachovina v průběhu pandemie koronaviru, která byla dle jeho slov pouze konstruktem médií, jasně odhalil, jaký pohled má na novináře. Spojení „mediální mr***“ tu tak je očividné.

Angažmá v KHL tak pořád vyvolává značné emoce. Do jisté míry ale změna tématu s touto soutěží reflektuje celou situaci, která se s válečným konfliktem pojí. Zatímco v prvních týdnech se řešilo, jak se hráči chtějí z Ruska vyvázat a v podstatě co nejrychleji odejít do jiné ligy, nyní se začíná znovu objevovat zájem o tamní působiště.