Kometa odstartuje LM v Bělorusku. Moc se tam nebrání, vzpomíná Bartejs

Před dvěma lety lovila Kometa na trhu hráče se zkušenostmi z KHL, v průběhu sezony však trenérům utkvělo v hledáčku poněkud neznámé jméno: Tomáš Bartejs.

Také on má za sebou angažmá v jedné z postsovětských zemí, místo KHL však okusil nejvyšší běloruskou soutěž. Roční anabázi vzal jako výzvu na ledě i mimo něj, na angažmá v Metallurgu Žlobin dnes vzpomíná v dobrém.

„Já jsem byl ve městě, které nebylo až tolik hezké, bylo to víceméně jedno velké sídliště. Ze začátku to bylo docela překvapení, ale člověk si zvykne na všechno, za dva týdny to bylo v pohodě. Měl jsem kolem sebe dobré lidi, takže na tohle si rozhodně nemůžu stěžovat,“ pochvaluje si 25letý bek cennou zkušenost.

Jako skaut však trenérům zřejmě neposlouží, s dnešním soupeřem Komety se totiž utkal jen párkrát. „Proti Grodnu jsem hrál jen dvakrát nebo čtyřikrát, bylo to přes celou republiku. Hlavně už jsou to dva tři roky, mohlo se něco změnit,“ soudí Bartejs.

Běloruskou ligu, která u nás není příliš sledovaná, si vyzkoušel v ročníku 2015-16. Po pětiletém působení v Chomutově dal vale rodné zemi a kývnul na – pro hráče s extraligovými zkušenostmi – netradiční angažmá.

„Není tam moc obranný systém, hodně se tlačí do útoku, do obrany už pak tolik ne. Je to spíš bez systému, přirovnal bych to asi k naší první lize,“ soudí Bartejs. Trio předních klubů by však podle něj mohlo konkurovat i některým extraligovým celkům. „Grodno, Soligorsk a Minsk. Tihle tři jsou tam delší dobu nejlepší.“

Právě Grodno ležící na západě země bude dnešním soupeřem Komety v úvodním duelu nového ročníku Ligy mistrů. Oba týmy pojí fakt, že na jaře dokázali obhájit titul v domácí soutěži, favoritem duelu by však měli být Brňané. Ti odlétají po utkání v Bělorusku obratem do Berlína, kde je čeká v neděli zápas s tamním Eisbärenem.

Tým vyráží do Běloruska v mixované sestavě bez obránců Gulašiho a Němce, doma zůstávají také forvadi Zaťovič, Holík, Čermák, Köhler a Mueller. Prázdná místa v sestavě zaplní stejně jako v minulém ročníku hráči z mládežnické líhně Komety.