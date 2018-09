Horkého show: Hottrick! V Berlíně tři asistence, doma proti Grodnu tři góly

V minulé sezoně po jednom z utkání přiznal, že v kabině extraligových šampionů ani nemá stálé místo. Luboš Horký pendloval mezi áčkem Komety, juniorkou a prvoligovou Třebíčí, po utkání s Grodnem už ale málokdo pochybuje o přínosu vysokého útočníka. Jeho třígólová show byla hlavním tahákem večera.

Dostal jste na puk na památku?

„Puk nemám, nikdo ho nevzal, takže z tohoto zápasu ho asi mít nebudu. Ani mi nedošlo, že bych si o něj měl říct.“

Když jdete do zápasu, poznáte, jestli budete střílet, nebo nahrávat?

„Tohle vůbec neřeším. Dnes mi to kluci všechno nachystali krásně do prázdné brány, nějakou větší práci jsem s tím neměl. Jsem za to určitě rád.“

Oplatili vám tři asistence, které jste jim naservíroval v Berlíně?

„Možné to je. Dneska jsem byl u každého gólu na správném místě. Kluci mě perfektně našli a dali mi to do prázdné brány.“

Každopádně jste potvrdil, že dres s označením Top Scorer vám náleží právem.

(usmívá se) „No nevím. V Berlíně si kluci dobře najeli, přihrávky mi vyšly. Tady mi to zase třikrát nachystali do prázdné, zásluhu na tom mají z poloviny i oni.“

Povzbudilo vás, že jste měl na zádech místo čísla a jmenovky označení pro nejproduktivnějšího hráče Komety?

„Určitě potěší, že to máte na zádech, ale víc jsem to nevnímal. Hlavně jsme dneska chtěli vyhrát.“

V minulé sezoně jste přiznal, že vás všichni nabádají ke střelbě. Nebyli v Berlíně překvapení po třech asistencích?

„Abych řekl pravdu, sám jsem byl překvapený, že mi všechny nahrávky vyšly na hokejku a do prázdné brány. Ale že bych viděl všude kolem sebe a dával to pravidelně do prázdné, takový zase nejsem.“

Vybavíte si, kdy jste naposledy zažil podobnou kombinaci dvou zápasů?

„Troufám si říct, že nikdy. V juniorce se mi nějaké zápasy povedly, ale že bych měl tři nahrávky jeden zápas, tři góly druhý zápas, to asi ne.“

Cítíte, že jako hráč dozráváte?

„Určitě mi to přidá na sebevědomí do dalších zápasů. Když udělám individuální body, pak si víc věřím na puku a nebojím se něco udělat. Je to znát. V minulé sezoně jsem se ještě bál na ledě něco udělat, teď už si sem tam něco dovolím.“

Kabina už vás tedy bere jako plnohodnotného člena áčka?

„Určitě mě kluci berou, ale sám vím, že úplně zapadlý v týmu ještě nejsem. Musím na sobě makat a stabilně se probojovat do sestavy. Pak věřím, že mě začnou brát jako jednoho z nich.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:17. Horký, 07:47. Nahodil, 11:10. Horký, 33:02. Mikuš, 48:41. Hruška, 57:26. Horký Hosté: 02:34. Levša, 31:30. Kislij Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Němec, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Mikyska – Mueller, Holík, Zaťovič, Kašpar, Hruška, Plášek, Köhler, Čermák, Dočekal, Horký, Nahodil, Zohorna. Hosté: Trus (Šamankov) – Kryskin, Grišanov, Šuba, Derljuk, Choromando, Koršunov, Lebědjev, Petrov – Kislij, Remezov, Levša, Malinovsky, Smurov, Jeljušenko, Maljavko S., Pitule, Maljavko A., Kozači, Savinov, Varivončik. Rozhodčí Nikolič (AUT), Pešina (CZE) – Lhotský, Svoboda (CZE) Stadion DRFG arena Návštěva 3240 diváků

Základní skupina D: Z V VP PP P Skóre Body 1. Zug 2 2 0 0 0 9:5 6 2. Kometa Brno 3 2 0 0 1 11:8 6 3. Něman Grodno 3 1 0 0 2 8:12 3 4. Eisbären Berlín 2 0 0 0 2 5:8 0