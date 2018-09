Plzeň už má v LM jistý postup! Vyhrála i Kometa. Třinec a Mountfield padli

Plzeňští hokejisté v Lize mistrů válí, po čtyřech zápasech už si zajistili postup do play off • ČTK

Hokejisté Plzně vyhráli v Lize mistrů na ledě Lugana 3:2, byli stoprocentně úspěšní i ve čtvrtém duelu ve skupině H a zajistili si s předstihem postup z prvního místa do osmifinále play off. Český šampion Kometa Brno zdolala ve skupině D Eisbären Berlín 4:3 a třetí výhrou v řadě si upevnila druhé místo. Naopak hokejisté Hradce Králové prohráli na ledě Rouenu 0:2 a výrazně si ve skupině F zkomplikovali boj o postup do play off. Třinec podlehl v skupině E na ledě Tappary Tampere 2:3 v prodloužení a naděje na postup se mu podobně jako hradeckému Mountfieldu rozplývá.