Kovařčíci předvedli v LM úžasný ťukes! Měli jsme jít dál, mrzí Michala

Branka na 1:1, kterou jste vypracoval pro bratra Ondřeje, byla ukázková. Jak byste ji popsal?

„Začalo to tak, že jsem to dal na beka, přeskočilo mu to hokejku a vyjeli jsme z pásma. Já to otočil, chtěl jsem nahodit. Najednou se mi to nějak otevřelo. Najel jsem do třetiny a byli jsme tam tři na jednoho. Vůbec nevím, kde byli beci Hamaru. Vyšlo to. Měl jsem prázdnou bránu už já, jak jsem se potom díval na kostce, ale naštěstí to tam padlo.“

Roste alespoň díky takovým gólům sebevědomí?

„Po gólu jsme se cítili líp. I brácha a Buky (Roberts Bukarts). Vždycky, když uděláte nějakou pěknou akci nebo gól, tak sebevědomí trošku naroste. Cítím, že se celý tým zvedá, i teď jsme je jednoznačně přehrávali. Bohužel oni proměnili šance, které si vypracovali.“

VIDEO | Parádní souhra třineckého útoku

Brilliant series of one touch passes by @hcocelaricz = GOAL! Less than 3 minutes into the second period and we have a tied game in Trinec! #TRIvsSTO 1-1 pic.twitter.com/YltgJ2eTiQ — Champions Hockey League (@championshockey) October 9, 2018

Pak jste ovšem byli u dvou inkasovaných gólů, jak zapracovat na hře dozadu?

„Myslím, že backcheck byl dobrý, první situace byla dva do dvou, bohužel bek zrovna střídal, byl trošku odcouvaný a soupeř mu to dal mezi nohama. Hamas (brankář Peter Hamerlík) neviděl. A třetí gól byla taková teč před bekem, nebylo to ani přečíslení, spíš nešťastná teč a Hamasovi do protipohybu.“

Ze skupiny nepostoupíte, je to velké zklamání?

„Je, protože jsme měli na to, se dostat dál. Zápasy ve Švédsku i ve Finsku jsme odehráli velmi solidně, ale začátek sezony byl bídný a to se nám vymstilo.“

Je zklamání o to větší, že jste loni bojovali o finále CHL?

„Určitě, čekali jsme od sebe víc. Bohužel, takový je sport. Jedna sezona je taková, druhá jiná. Soustředíme se na to, abychom v extralize navázali na dvě výhry a pokračovali na vítězné vlně.“