Oceláři získali kanadskou posilu. Farmář z Ottawy vyjede už na Spartu

„Už dříve jsme se s Vencou Varaďou bavili, že bychom chtěli do týmu také nějakého zámořského hráče,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Jan Peterek. „Jsou pověstní svým hladem po gólech a touhou vyhrávat zápasy za každou cenu. Mají to ve svém hokejovém DNA. Ethan je pracovitý borec, který nevypustí žádný souboj.“

Werek vyrůstal v Torontu, v roce 2009 si jej v draftu jako 47. v pořadí vybrali New York Rangers. NHL si nakonec nikdy nezahrál, v AHL nastupoval za Portland Pirates, Providence Bruins, Charlotte Checkers, Texas Stars anebo Belleville Senators. V uplynulé sezoně odehrál za farmu Ottawy 58 zápasů s bilancí 25 bodů (10+15).

Kanaďan Ethan Werek, který byl v minulosti draftován ve druhém kole New Yorkem Rangers, by si za Oceláře mohl zahrát poprvé v pátek. • Foto www.hcocelari.cz

„Před dvěma lety jsem navštívil Prahu, ale v Třinci jsem vůbec poprvé ve svém životě,“ říkal pro klubový web. „Zatím jsem tu jen pár hodin, přiletěl jsem v pondělí večer, takže moc jsem toho zatím neviděl. Na první dojem jde o milé město. Každý je tady ke mně velmi přátelský a o to víc se těším, že má letošní sezona začne tady. Doufám, že bude plná úspěchů.“

Účastník mistrovství světa do 18 let, který v Třinci může navázat na úspěšná tažení Bryana McGregora nebo Coryho Kanea, by chtěl být rozdílovým hráčem.

„Když jsem dostal nabídku z Třince, tak jsem se ptal kamarádů z řad hokejistů, kteří v Česku působili anebo působí, jaké to tu je. A od nich vím, že má skvělé fanoušky, že se tu fandí úplně jinak než v Kanadě. Už jsem byl i v hale a musím pochválit úžasné zázemí. Je opravdu skvělé! O své roli v týmu už jsem mluvil také s trenérem Varaďou a rád bych byl rozdílovým hráčem. Chci zkrátka pomoci klubu, který má velké ambice.“