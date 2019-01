Gulaš o Lize mistrů: Perfektní zkušenost! Nemáme se za co stydět | iSport.cz

Jak jste odvetu viděl?

„V první řadě bych chtěl říct, že jsem pyšnej na náš tým, protože jsme odehráli celou Ligu mistrů perfektně. Po celou dobu jsme si drželi nějakej herní standard. Vím, že Frölunda je velice kvalitní tým a potvrdilo se to i v odvetě. Není náhoda, že to dvakrát vyhráli a osobně si myslím, že to vyhrají i potřetí. Opravdu patří ke špičce Evropy.“

Rychle jste inkasovali, v úvodu zápasu jste se hledali. Byl to klíčový moment utkání?

„Možná jsme měli z těch kluků větší respekt. Věděli jsme, že jsou kvalitní, možná nám to trochu uškodilo. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, oni dali gól. Před zápasem jsme si říkali, že bychom chtěli dát rychle jeden, dva góly, abychom se do toho rychle dostali a oni znervózněli. To se nestalo.“

Od druhé třetiny to už vypadalo lépe.

„Trochu jsme obrátili obraz hry. Troufnu si říct, že ve třetí třetině jsme měli navrch, padla tam nějaká tyčka. Ale to je hokej. Jak už jsem říkal, musím poděkovat týmu a našim fanouškům, protože opět byla skvělá podpora a myslím, že jsme si to všichni užili.“

Byl postup po rychlém gólu už jen v rovinách teorie?

„Měli jsme manko třech gólů, věděli jsme to. Je to kvalitní mančaft, umí si to ohlídat. Trošku nám dělali problémy jejich útočníci a přechod do útočného pásma, protože jejich rychlost je fenomenální. Nám to dalo velkou zkušenost, takhle se hraje špičkovej moderní hokej, v absolutní rychlosti. Klasickej švédskej hokej. Pro nás jako mančaft, pro mladé kluky, kteří vidí, jak se hraje hokej jinde a že furt je na čem pracovat, je to parádní zkušenost. Dobrá práce z naší strany a teď se musíme soustředit na extraligu.“

Frölunda hrála hodně aktivně. Bylo to překvapení?

„Nemyslím si. To je jejich styl hokeje. Beci podporují útok, dá se říct, že je jedno, kdo je útočník a kdo bek. Na koho to vyjde, tak jeden z beků okamžitě podporuje útok. To je strašná výhoda útoku, když se do toho zapojí bek. Tohle nám trochu dělalo problémy. To je jeden z bodů, v čem bychom se mohli trochu poučit a aplikovat to v naší hře.“

Jak byste zhodnotil celou sezonu Plzně v Lize mistrů? Je semifinále velký úspěch?

„Myslím si, že jo. Kdyby nám někdo řekl před sezonou, že budeme v semifinále Ligy mistrů, tak tomu asi nebudeme věřit. Soutěží jsme šli pokorně, od kola ke kolu. Dařilo se nám přehrávat kvalitní soupeře. Snažili jsme se hrát styl, co hrajeme v extralize a dařilo se to. Nechtěli jsme v tomhle kole měnit náš herní plán, chtěli jsme hrát naší tvář. Bohužel Frölunda byla v tomhle kvalitnější. Nemáme se ale za co stydět, perfektní zkušenost, obohacující pro všechny z nás tady. Fanoušci si to užili, my taky a jede se dál.“

Vám se celý projekt Ligy mistrů líbí, řadě lidí ale ne. Jak vnímáte negativní řeči proti soutěži?

„Myslím si, že ji máte rádi i vy (novináři), když jste tady v tolika lidech. (usměje se) Nevím, jak to berou ostatní lidi, ale já osobně beru soutěž hodně prestižně, protože to jsou zápasy, které jsou někdy na úrovni reprezentačního tempa. Je to skvělá zkušenost, tyhle zápasy hraju hrozně rád, protože paradoxně, když hrajete s takovým soupeřem, tak se hraje hokej. Je to v rychlosti, bolí to, je to nepříjemný. Je tam potřeba fyzika, zápasy jsou na totální úrovni. O tom se nebudeme bavit. Chtěli jsme postoupit, ale narazili jsme na tvrdý oříšek. Nepodařilo se, ale pro nás super úspěch.“