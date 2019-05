Oceláři los LM berou. Podívají se do dějiště nadcházejícího šampionátu | iSport.cz

Základní skupiny hokejové Ligy mistrů začnou 29. srpna, první část skončí 16. října. Stejně jako v minulosti se týmy utkají systémem doma - venku. Do play off postoupí dva týmy z každé skupiny a hrát se bude na odvety s výjimkou finále, které je naplánované na 4. února.

„Lausanne je bronzový tým švýcarské ligy, který na medaile dosáhl ve své soutěži po více než padesáti letech,“ říká ke švýcarskému soupeři Peterek. „Je to město, kde se uskuteční příští mistrovství světa, takže naši fanoušci se můžou podívat do dějiště příštího světového šampionátu už zhruba o půl roku dopředu. Švýcarská liga je nesmírně kvalitní, takže to bude těžký soupeř.“

I tentokrát se Oceláři v CHL utkají se skandinávským rivalem - finským Lahti Pelicans. „Dostali jsme tým, který vede z pozice trenéra Ville Nieminen, dřívější vítěz Stanley Cupu,“ připomíná Peterek a nezapře v sobě fanouška klasického lyžování. „V Lahti se už šestkrát konalo mistrovství světa v klasickém lyžování, naposledy před dvěma roky, a pyšní se i nejstarším skokanským můstkem ve Finsku. Z hokejového hlediska bude Lahti nesmírně houževnatým soupeřem.“

Týmem Lahti v minulosti prošli například Radek Smoleňák nebo Radek Philipp, v uplynulé sezoně za něj nastupovali Hynek Zohorna a brankář Jakub Škarek.

Největší neznámou skupiny D bude podle Peterka běloruský Junosť Minsk. „Víme, že běloruský hokej je kvalitní a jeho vlajkovou lodí je Dinamo Minsk, které hraje KHL. Náš fanoušek by asi jen tak na dovolenou do Běloruska nevyrazil, nicméně Minsk je opravdu krásné město. I to je pro hokejové příznivce velká výzva.“