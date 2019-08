Frodl o gólech v Lize mistrů. Snad jsem si to vybral, ne až proti Spartě | iSport.cz

Jak se chytá v utkání, kde soupeř v první minutě trefí tyčku, ale pak na vás dlouho nejde nic?

„Už jsem říkal několikrát, že pro gólmana je tohle nejhorší věc, co může v zápase zažít. Znovu se to potvrdilo, z první střely jsem pak ve druhé třetině dostal gól, takového haluzáka. Ale myslím, že to byla vizitka dobré hry našeho týmu, že jsme Fiňáky v první části nepouštěli moc do šancí. Ale měli jsme dát nějaké góly, bylo by to příznivější. Nestalo se.“

Místo dali na začátku druhé části gól a po dvou a půl minutách to bylo 0:2…

„Z naší strany to začalo být horší. Sice jsme snížili, ale ve druhé třetině Finové měli plno šancí, taky dali ještě dva góly. Něco jsme si pak řekli v kabině, třetí třetina už zase vypadala o mnoho líp.“

Tři góly šly na lapačku, puk jste kolikrát nemohl vidět. Nebylo to deprimující?

„Nechci se moc vymlouvat. První gól haluzák, puk se mu namotal na čepel, chtěl střílet na druhou stranu, prošlo to na blížší, měl bych si to pohlídat, rána šla docela z dálky. Vzápětí rychlá rána, čtvrtý byl zase podobný, bohužel to lehce Buďu (Vojtěch Budík) trefilo do nohy... To jsou smolné góly, ale prostě jsem je dostal. Přece jen jsme vyhráli. Chceme udělat samozřejmě úspěch i v Lize mistrů, ale to nejdůležitější začíná za dva týdny. Doufám, že si takové zápasy vyberu teď a ne na Spartě hned v prvním kole extraligy, jestli tedy nastoupím.“

Na druhou stranu jste spoustu šancí pochytal, hlavně ve druhé části, jel na vás sám i Slovák Krivošík…

„Jo jo. Mám z toho zápasu takové smíšené pocity. Dostal jsem čtyři góly, už jsme se o nich bavili, ale zároveň vím, že nějaké velké šance jsem pochytal. Ovšem čtyři góly jsou moc, tolik bych dostávat neměl. Hlavní je výhra, my chceme uspět v Lize mistrů minimálně jako loni, prohrát s Finy hned na začátek by byla velká ztráta. Skupina vůbec není lehká a honit to v říjnu v rozjeté sezoně s Zugem proti Kovimu (Jan Kovář), to by asi nebylo úplně ono.“

Připouštěl jste si, že když jste prohrávali o dva góly a valily se na vás útoky Hämeenlinny, že kdybyste pustil ještě jeden a soupeř odskočil o tři branky, už by to bylo hodně špatné?

„Na to člověk nemyslí, gólman nechce inkasovat, prostě chytá puky, má to pořád stejně. Ale ten výsledek podvědomě v té hlavě je, jestli však vedete 7:1, prohráváte o dvě branky nebo je to 2:2 minutu před koncem, prostě gól nechcete dostat.“

Vtáhla vás rychle atmosféra, že už v podstatě začala ostrá sezona?

„Já se strašně těšil. Neodehráli jsme moc přáteláků, já pořádně chytal vlastně jeden proti Kladnu. Příprava byla dlouhá, některé týdny jsme vůbec nehráli zápasy, jen trénovali, už to bylo na palici. Člověk se těšil, teď už zápasy rozbijí ten stereotyp dřiny na tréninku, přípravy na sezonu a já se na to moc těším.“

Přišlo přes pět tisíc lidí, je to důkaz, že i oni se těšili?

„Co na to říkáte vy? Byl jsem z toho nadšenej. Kde jinde na Ligu mistrů přes pět tisíc lidí... Ale paradoxně, jak přišlo tolik lidí, bylo strašné vedro. Takže výstroj jsem měl na konci snad třikrát těžší než na začátku.“

Takže bylo vedro jako v červenci na World Roller Games v Barceloně, kde jste hájil branku české inlinové reprezentace?

„No, jen tady bylo o čtyři tisíce osm set lidí víc. (směje se) Ale jak jsem říkal, jsme spokojení, že jsme vyhráli, byl to finský mistr, takže nějakou kvalitu má. A my ho porazili.“