Augustu dopálil špinavý Belfast. Přišli jsme o Ordoše, štvalo kouče Liberce | iSport.cz

Na třetí pokus jste potřebovali nutně vyhrát a zachovat si šanci na postup. Berete výhru a její cestu k ní?

„Já jsem hlavně spokojený, že jsme udrželi disciplínu, což se nám nedařilo v prvním zápase v Belfastu. Jejich styl spočívá ve vyprovokování šarvátek, i menších, dopouštějí se věcí, které se moc nedělají. My byli disciplinovanější, což se nám vrátilo ve vstřelených gólech.“

Asi do poslední vteřiny se dalo čekat, že se něco semele…

„Dalo se to čekat, ano. Jsem zklamaný a je to velká kaňka, že jsme ztratili Honzu Ordoše, který odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku a možná na ještě něco horšího. Myslím si, že už v prvním zápase tyto hity ze slepé strany a od třetího hráče byly k vidění. Respektuju, když soupeř tvrdě pracuje, ale v dnešním hokeji počínaje NHL se tyto zákroky tvrdě trestají. To se tady nedělo. Ti hráči jsou zvyklí hrát, tak jak hrají a pokud rozhodčí nastaví benevolentní metr, myslí si, že to mají povolené. A to se mi nelíbí.“

Asi jste tušil už po losu, co vás čeká. Že kosti a hlava budou proti Giants v ohrožení…

„Před dvěma roky měl Liberec zkušenost s Cardiffem, věděli jsme, o čem to je. Viděli jsme jejich utkání, ale můžete se na ně připravovat, jak chcete, když do toho přijdou emoce a frustrace… Speciálně v prvním utkání toho bylo dost, přitom nikdo nechce být zraněný dlouhodobě. Jsem rád, že jsme to v otázce disciplíny zvládli.“

Výhra 6:1 hovoří jasnou řečí, co se vám z herní stránky líbilo nejvíc?

„Dařilo se nám rychle otáčet hru, což se v předchozích utkáních nedařilo. Drželi jsme se na kotouči v útočném pásmu, z čehož pramenily šance. Povedlo se nám přenášet hru ze slabé na silnou stranu, zespodu nahoru. Ale byla i spousta věcí, které se nám nedařily, speciálně jeden na jednoho o kotouč, soupeř byl v některých chvílích lepší. Ale celkově to hodnotím pozitivně.“

Co přesilovky, kterých bylo požehnaně, a hráči je přehrávali, anebo záměry kazily nepřesnosti?

„Nedali jsme jediný gól, byť se držíme na kotouči, daří se nám kombinovat, ale zakončení musíme zlepšit. Nicméně jsem tam viděl posun k lepšímu.“