ONLINE: Plzeň skolila díky Gulašovi Zug v nájezdech. Třinec hraje o postup s Lausanne | iSport.cz

Skupinová fáze Ligy mistrů finišuje! Plzeň ve svém posledním zápase základní skupiny B zvítězila nad švýcarským Zugem, za který nastupuje i útočník Jan Kovář, 2:1 po samostatných nájezdech. Od 19:45 se Oceláři představí na ledě Lausanne a do osmifinále je posune jakákoliv výhra. Do play off se extraligový mistr může dostat i přes prohru, ale bude muset spoléhat výsledek druhého utkání skupiny mezi Junosť Minsk a Lahti. ONLINE REPORTÁŽ z druhého utkání sledujte na iSport.cz.