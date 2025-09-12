Předplatné

ONLINE: Řepík propálil Kacetla, Liberec - Dynamo 1:2. Mistr udeřil v Boleslavi

Michal Řepík a Jakub Krejčík ze Sparty se radují z gólu v utkání proti Třinci
Michal Řepík a Jakub Krejčík ze Sparty se radují z gólu v utkání proti TřinciZdroj: Michal Beránek (Sport)
Třinecký brankář Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Brněnský Kristián Pospíšil se raduje z gólu v utkání proti Mladé Boleslavi
Litvínovský Theodor Pištěk v souboji s karlovarským Davidem Šťastným
Litvínovský Maxim Čajkovič střílí na karlovarského brankáře Dominika Frodla
Karlovarský brankář Dominik Frodl ve střehu v utkání proti Litvínovu
Litvínovský Adam Polášek se snaží blokovat střelu v utkání proti Karlovým Varům
Litvínovští fanoušci s transparentem v utkání s Karlovými Vary
Tipsport extraliga
První hokejový víkend v sezoně nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je večerní šlágr mezi Spartou a Třincem v zaplněné O2 areně. Mistrovská Kometa se po úvodní domácí výhře představuje v Mladé Boleslavi. Hradec Králové po výprasku v derby hostí České Budějovice. Pardubice startují v Liberci. Hraje se také v Litvínově, Vítkovicích či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
00Tipsport2,152,64,6Detail
LIVE 2. třetina
01Tipsport6,63,61,6Detail
LIVE přestávka
01Tipsport83,51,54Detail
LIVE 2. třetina
21Tipsport1,544,45,8Detail
LIVE přestávka
12Tipsport6,64,81,41Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,74,44,4Detail
LIVE 1. třetina
11Tipsport1,454,86,2Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec110008:23
2Pardubice110007:13
3Vítkovice110007:43
4Brno110004:23
5Plzeň110003:13
6Sparta110003:23
7M. Boleslav110002:13
8Č. Budějovice100012:30
9Kladno100011:20
10Litvínov100012:40
11Liberec100011:30
12K. Vary100014:70
13Olomouc100012:80
14Mountfield100011:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

