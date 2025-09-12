ONLINE: Řepík propálil Kacetla, Liberec - Dynamo 1:2. Mistr udeřil v Boleslavi
První hokejový víkend v sezoně nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je večerní šlágr mezi Spartou a Třincem v zaplněné O2 areně. Mistrovská Kometa se po úvodní domácí výhře představuje v Mladé Boleslavi. Hradec Králové po výprasku v derby hostí České Budějovice. Pardubice startují v Liberci. Hraje se také v Litvínově, Vítkovicích či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž