Kovář proti své Plzni! Poprvé od dorostu… Bude to hodně emotivní, tuší | iSport.cz

Naposledy byl v Plzni jako soupeř, když mu bylo okolo patnácti. „Hráli jsme tady s Budějovicemi přátelák. Od té doby ne,“ přiznává reprezentační stálice.

Když tedy v pondělí Kovář s Zugem přijel do kabiny hostů, byl to pro něj nový pocit. „Všichni se mě ptali, kde co je. Já jsem jim říkal, že bohužel nevím, že tuhle šatnu neznám,“ usmívá se útočník, který v Plzni hrál ještě v minulé sezoně, kdy vytvořil obávanou dvojku s Milanem Gulašem. Teď proti němu nastoupí jako soupeř.

„To, co Guli předvádí, je neuvěřitelné,“ chválí velkého kamaráda, který trhá extraligové statistiky. Kovář do Zugu odešel po sezoně, v klubu plní roli prvního centra, v jedenácti ligových zápasech posbíral třináct bodů (3+10).

V úterý od 17 hodin ho čeká mimořádný zápas. Hlavou mu proběhne všechno, co v Plzni prožil. „Už minulý týden to bylo zvláštní utkání,“ připomněl předešlý duel v rámci Ligy mistrů, kdy švýcarský tým vyhrál doma 5:2.

Teď to bude ještě o větších emocích. Nastoupí v aréně, která mu přirostla k srdci. „Když jsem přijel na stadion, hned se mi vybavily hezké vzpomínky, něco jsem tady prožil. V Plzni žiju, takže jsem se vrátil domů. Takže to bude zvláštní stát na druhé straně,“ vykládá Kovář.

I když oba týmy už mají jistý postup ze skupiny, není to tak, že by švýcarský klub přijel jenom tak se sklouznout. „To v žádném případě. Berou to velmi vážně. Určitě jsme si to sem nepřijeli jenom tak odškrtnout. Zug chce zůstat první ve skupině, už kvůli tomu, aby si za celou zemi zachoval dobrý koeficient pro příští sezonu. Takže chceme vyhrát,“ hlásí účastník šesti světových šampionátů.

Čeká ho emotivní zápas. Nejspíš nejemotivnější v kariéře. Těšit se může i na vřelé přivítání od plzeňských fanoušků. I když před nimi bude stát jako soupeř….

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion LOGSPEED CZ Aréna