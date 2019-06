Pod Alpami vzniká SUPER tým. Chystá miliony pro Kováře, hrál tam i Hlinka (†54) | iSport.cz

Informaci o námluvách tradičního klubu z centrálního Švýcarska s Kovářem zveřejnil před třemi dny server Sport.ch, obě strany už jsou údajně dohodnuty na podmínkách, ale Kovářův podpis na kontraktu chybí. 29letý rodák z Písku čeká, zda mu nepřiletí nabídka z NHL, do které se v poslední sezoně pokoušel v organizacích New York Islanders a Boston Bruins neúspěšně proniknout.

Na led, který znamená svět, nevyjel ani jednou, zapsal jen dvanáct zápasů za Providence v AHL (4+6) a metelil do Plzně (42 zápasů - 46 bodů), se kterou vypadl v semifinále proti pozdějším šampionům z Třince 3:4 na zápasy. Vedení Škodovky bylo s Kovářovým koncem smířeno a přivedlo z KHL kanonýra Tomáše Mertla.

Pokud by si Kováře žádný z 31 účastníků nejlepší hokejové ligy světa nepozval do kempu, Sport.ch si je jistý: pak navlékne modrý dres EVZ za notně lukrativních podmínek. Smlouva na jeden rok by mu zajistila 900 000 švýcarských franků, čili necelých 21 milionů českých korun, a to navíc v kombinaci s daňovou politikou kantonu Zug, která je pro berní poplatníky více než příznivá.

V rozhovoru pro hokej.cz přiznal vábničky ze Švýcarska i Kovářův agent Vladimír Vůjtek mladší. „Je pravda, že ve Švýcarsku je o Honzu zájem. Stejně tak v NHL. V tuto chvíli nemohu být konkrétnější, Honza ještě nikde smlouvu nepodepsal," řekl Vůjtek ze společnosti Eurohockey Services, která hráče zastupuje.

Účastník Ligy mistrů, který v základní skupině B paradoxně kromě finské Hämeenlinny a Dánů z Rungsted Seier Capital vyzve i Plzeň, vůbec výrazně posiluje.

Brankář s vizitkou šampiona

Do 30tisícového města rozkládajícího se na břehu Zugského jezera míří i 27letý kanadský centr Sam Carrick, který působil v Torontu a Anaheimu, a v poslední sezoně zaznamenal v AHL za San Diego Gulls 61 bodů v 62 duelech, levé křídlo Grégory Hofmann z Lugana, Švéd Erik Thorell a také hvězdný brankář Leonardo Genoni.

Welcome to Zug, @erikthorell28! Erik war bereits in Zug zu Besuch und hat schon einige Tests und offizielle Termine hinter sich. Wir freuen uns, ihn im August auf Zuger Eis zu sehen. #newplayer #welcome #EVZ #nationalleague pic.twitter.com/pBQWyhWPyI — EVZ (@official_EVZ) May 2, 2019

31letý gólman, ze kterého úžasné tažení stříbrným MS 2018 (v týmu byl i Hofmann) udělalo nejlépe placeného švýcarského hráče v NLA, přestoupil z Bernu, se kterým Zug svedl v letošní sezoně bitvu ve finále a odešel poražen 1:4 na utkání.

Genoni přichází s puncem vítěze! Rodák z malinkaté vísky Semione, kde žije necelých 400 obyvatel, má na svém kontě tak už pět mistrovských „pásů“ (tři s Davosem a dva s Bernem).

A důvody tohoto hvězdného zbrojení? EVZ chce titul, značka: Ihned! Modrý tým, za který hrál v letech 1983 až 1985 i Ivan Hlinka (†54), a o sedm let později i Vladimír Růžička, na trofej pro šampiony čeká od roku 1998. V mezidobí hrál dvakrát neúspešně finálovou sérii (2017 a 2019) a připsal si i šest bronzových pozic (1999, 2000, 2007, 2010, 2012 2013).

Pomoci ke kýženému triumfu by tedy snad mohla i česká stopa, byť v poslední době EVZ v rámci limitu maximálně čtyř cizinců, který je závazný pro všechny týmy v NLA, sázel spíše na švédské posily. Působili zde mimo jiné hvězdní Henrik Zetterberg a Linus Omark.