Hradec se topí v bídě. Mannheimské peklo v Lize mistrů hodně odhalí | iSport.cz

Je to velký kontrast. Stejné místo, hodně podobný kádr a tak rozdílná nálada. Rok je pryč a Hradec Králové se změnil. Z divoké a pohyblivé party, která vás dokázala každý večer nadchnout, je aktuálně hromádka neštěstí. Mountfield prohrává. Zatím ani nepomohl příchod Vladimíra Růžičky na trenérský můstek. Čeká se na výsledek, který všechno zlomí. Úterní odveta osmifinále Ligy mistrů v Mannheimu? Může ukázat pravdu. V německém pekle se toho hodně odhalí.

Před rokem měl Mountfield v tabulce po 20 zápasech o devět bodů víc než teď, byl úspěšnější v koncovce i v defenzivě. Léto 2019 proběhlo ve znamení posílení nastaveného směru. Dorazili rychlí hráči Perret, Jergl, střelec Červený, v rozjetém ročníku ještě Klíma, tedy skupina, která přesně měla zapadnout do turbo hokeje. Ten měl být ještě nebezpečnější, údernější.

Ano, měl. Jenže představenstvo klubu se před měsícem leklo, že výsledky nejsou najednou tak extra. Po třinácti zápasech se sedmi výhrami otočilo kormidlo jinam. Na střídačku nastoupil Vladimír Růžička, současný realizační tým zůstal. Pouze se ořezaly kompetence Tomáši Martincovi, jenž do té doby plnil roli hlavního kouče. Efekt? Situace je horší, od té doby vyhrál tým dva zápasy ze sedmi. „Chceme. A chceme asi až moc, taky kvůli tomu nám to tak uskakuje,“ popisoval během nedělního utkání s Třincem (1:4) situaci pro ČT Aleš Jergl.

Zadýchaný i bez většího odstupu problém cítil taky. Mountfield? Najednou velká spousta nepřesností, poskakujících puků, chaos při přesilovkách, bezradnost. Zůstaly jen chyby. Trenér Růžička hartusí, že hráči až příliš riskují.

Když třeba sledujete, jak Hradec rozjíždí útok, teoreticky je všechno správně. Obránce puk vyváží zpoza brány, před ním se dva hráči překříží. Jenže pak přijde problém. Bek se přiblíží k vlastní modré a v ucpaném středu nevidíte volnou hůl. Takže následuje riskantní klička nebo nahození. Žádná akce pod kontrolou. „Ukážeme si to na videu, rozebereme to. Důležité je, aby každý chtěl puk, byl hladový. Musíme dát do rozehrávky víc pohybu. Jakmile je před námi někdo vestoje, puk neprojde,“ uvědomoval si obránce Petr Zámorský.

Vidíte, že za pochodu se tým učí nový systém. Škrtá se pravidlo, že vlastně zase tak nevadí, když při napadání propadnou dva hráči v útočném pásmu. Teď je hlavní poctivá obrana středního pásma. Jenže Hradec ji zatím nemá pod kůží. Nebo jí nevěří? Někdo vždycky vyrobí chybu, vyspělý soupeř jako Třinec nebo Sparta pak trestá. „Doufal jsem, že nás repre pauza a ubojovaná výhra nad Mannheimem 1:0 trochu zklidní. Ale s Třincem to už zase dobré nebylo,“ prohlásil útočník Petr Koukal.

Mimochodem, po čtvrté extraligové porážce v řadě se v neděli postavil před novináře a spustil dlouhý monolog, který trval dvě a půl minuty. Vytahoval fragmenty zápasu. Viděli jste, jak je všeho plný a utrápený, že věci nejdou. „Třinec se soustředil na střední pásmo, na obranu. Do vedení jsme je ale dostali my našimi chybami. Bránili, vyhazovali puky z pásma a od nás už tam byla křeč. Třinec hrál tak, jak se hokej teď hraje, ze zabezpečené obrany a my si s tím neumíme momentálně poradit,“ hlásil.

Zabezpečené střední pásmo má být i hradecký styl hry. Jenže zatím nefunguje, vždycky se najde díra. Pryč je i sebevědomí, Mountfield už nikoho nepřehrává, nové návyky si ne a ne sednout, špička extraligy ujíždí. V úterý přijde další velký test, jestli se tým dovede posunout dál. V Mannheimu ho čeká odveta osmifinále Ligy mistrů.