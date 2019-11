Růžička po další prohře Hradce: Pořád se někam ženeme. A nic z toho | iSport.cz

Další porážka, už čtvrtá v řadě, s Třincem 1:4. Mountfield je na tom z pohledu bodů po 20 zápasech nejhůř od chvíle, co se začal hrát v Hradci extraligový hokej. „Dělali jsme zbytečné fauly, soupeř je potrestal. Hlavně jsme si ale řekli, jak budeme hrát a pořád to tam není,“ říká trenér Vladimír Růžička. Na rozhovor přišel bez kravaty, s povoleným knoflíkem od košile. A evidentně plný toho, že tým nehraje, jak by si představoval.

Po zápasech na tiskové konference Vladimír Růžička nechodí. Po porážce s Třincem ale na rozhovor dorazil. Jeho Mountfield prohrál počtvrté v řadě. Od svého nástupu do role hlavního kouče zažil jen tři výhry, nezdarů je víc. Pět. Hradec dělí jen čtyři body od 11. místa. Najednou aby se klepal, že může vypadnout z elitní společnosti. Hlavní trenér působil hodně nespokojeně. To je slovo, které vystihuje jeho pozápasovou náladu asi nejlépe.

Co se vám hlavně nezdá?

„Určitě musíme lépe bránit. Nejde jenom o beky, oni potřebují podporu útočníků dozadu a tohle není dobrý. Třinec si čekal, nikam se nehnal. Přijde mi, že my se pořád někam ženeme a nic z toho. Kdybychom z toho dali góly, dobře, ale my je nedáváme. To je pak jasný, že přijde pro nás problém.“

Přišel jste k týmu, abyste Hradec zvedl, ale zatím víc prohráváte. Je to těžká situace i z osobního pohledu?

„Těžká je, protože všichni chceme vyhrávat. A tohle je špatně. Je to jenom na nás, znovu je potřeba si říct, co se musí na ledě dělat a všichni to musí plnit. Přijde mi, že naše chyby jsou dost stejné. Ze soubojů nám odjíždějí hráči, poslední hráč na puku vám často jde do rizika. Jasně, někdy trefíte hokejku soupeře, to se stane. Jenže my vůbec nemáme zabezpečenou obranu.“

Třinec u vás vystavěl ve středním pásmu neprůchodný les. Tohle je způsob, jak by měl hrát Hradec, aby uspěl?

„Třinec předvedl přesně to, co platí. My takhle hráli s Mannheimem v Lize mistrů, dali jsme sice jenom jeden gól, ale dozadu to bylo dobré a i na jeden gól vyhráli. Jenže pak? Na Spartě jsme začali hrát víc živelně, s Třincem taky. Potom dostanete ale dva góly a na mužstvo sedne deka.“

Jak si tedy vysvětlujete, že mužstvo na vaše pokyny nereaguje?

„To si zatím právě nedovedu moc vysvětlit. Řekneme si, že budeme vycházet ze zabezpečenější obrany, hrát zodpovědně a ono to tam není.“

Štve vás třeba třetí inkasovaný gól, kdy ztratil Adam Kubík puk jako poslední hráč na útočné modré, Patrik Hrehorčák ho vypíchl, ujel a zase vrátil Třinci klid?

„Můžete takhle odjet k modré, jenže pak taky musíte zahrát něco, z čeho je nejmenší šance, že mi může někdo odjet. Nejde, že budete nahrávat přes dva hráče, protože tam je riziko, že vám někdo puk sebere, velká. Když jsem poslední hráč, musím to hrát tak, že z 90 procent mám jistotu, že nevznikne nebezpečí pro moji branku. Dnes je hokej rychlý, všichni čekají se zabezpečenou obranou na šanci, kdy dát gól.“

Po prvním tréninku v Hradci jste si pochvaloval, jak jste přišel k silnému týmu. Nečekal jste, že vaše práce bude přeci jen víc v pohodě?

„Do problémů jsme se dostali sami a sami se z nich musíme vyhrabat. My teď hráče dost střídáme a hledáme optimální sestavu. Vždycky někdo relativně zahraje, ale někteří hráči nemají formu. Naší prací je, abychom je do formy dostali.“

Tohle byl ale problém už před vaším příchodem. Neviděli jste lídra, který by dovedl vzít klíčovou situaci na sebe, zlomil utkání, které Hradec tlačí do kopce...

„Kluci moc dobře vědí, kdo nemá formu, jsou chytří. Ale hlavní problém je ještě jinde. My musíme hrát jako tým, jako jeden chlap. A takhle nehrajeme, každý chce vždycky něco udělat. Když se nedaří, trefíte kus hokejky, botu a soupeř vám odjede. Takhle to nejde, řeknu to znovu, základem je zabezpečená obrana. Když to vezmu ještě z druhé strany, jdeme dva na gólmana, nebo čtyři na dva a nevystřelíme. To si sáhněme do svědomí. Ano, když brankář vytáhne zázračný zákrok, nebo dáme tyč, to je hokej. Jenže my s pukem skončíme v rohu.“

Varianta, že byste kádr zkusil ještě nějak okysličit, reálná je?

„Uvidíme, musíme si sednout s Tomášem Martincem a o kádru se pobavit. Ale v první řadě, přání nějaké mít můžete, ale to se musíte domluvit s manažery, tedy jak s Jardou Bednářem, tak s Alešem Kmoníčkem. Tohle zásadní ale není. Zásadní je, abychom si uvědomili, že musíme hlavně dobře bránit. Hrají to hráči na ledě, my, trenéři, to do nich musíme dostat.“

Kdybyste měl nějak popsat svoje aktuální rozpoložení. Jste naštvaný, že tým neposlouchá, nebo vás to spíš mrzí?

„Nebudu tady říkat, že my hráčům něco řekneme a oni neposlouchají. O tom to není. Kluci to chtějí udělat co nejlépe, to vím. Jenže my se musíme dát dohromady jako jeden tým, nemůžeme působit jako dvacet lidí. Začnete od malých věcí, pak můžete myslet na velké, na úspěch. Ale jestli budeme pořád zkoušet, že něco možná vyjde, tak vím jedno. Nevyjde to. A bude to horší. Tohle je věc, co si hráči musí uvědomit, oni jsou na ledě, musí být zodpovědní za sebe i za kluky kolem sebe. Taky záleží na tom, jak se zápas vyvíjí. Můžete jít do risku, ale když prohráváte 0:2, ne za stavu 1:0, nebo 0:1. Přijde mi, že pořád v nás je, že se nic nemůže stát. Jenže ono se vždycky něco stane.“

A navíc se blížíte k hranici postupu do play off, to je další problém, ne?

„Přesně tak, tohle je taky důsledek. Potřebujeme začít vyhrávat, ale samo nepřijde nic. Nic nám z nebe nespadne, my musíme hrabat. Teď se ukáže, jaké mužstvo je. Není umění vyhrávat, když vám všechno vychází, ale umění je vyhrát, když vám věci nejdou, jak si přejete. Zlomit to můžete jedině ve chvíli, kdy polezeme po ledě po čtyřech. Hráči se snaží, ale pořád tam vidím, že oni chtějí vždycky něco vylepšit, jenže místo toho to pokazíme a přijde průšvih.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 30:29. Koukal Hosté: 05:25. M. Kovařčík, 19:46. O. Kovařčík, 32:12. Hrehorčák, 55:08. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Šalda – Jergl, Koukal, Červený (A) – Smoleňák (C), Kubík, M. Chalupa – Paulovič, Rákos (A), Perret – Vopelka, Cingel, Klíma. Hosté: Kváča (Malík) – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský (C) – Hladonik. Rozhodčí Jeřábek, Horák – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4219 diváků

