Liberec, Třinec a Sparta smutní. Hokejová Liga mistrů se neodehraje

"Při zvážení všech okolností došla Rada Ligy mistrů k velice těžkému rozhodnutí, že odehrání sezony 2020/21 není možné, nebo z provozního a ekonomického hlediska pro kluby zvládnutelné," řekl prezident soutěže Peter Zahner po skončení jednání prostřednictvím videokonference.

"Zdraví a bezpečnost všech zúčastněných týmů je naší nejvyšší prioritou a při současném vývoji epidemiologické situace bychom bohužel nebyli schopni zaručit, že se každý vrátí domů vždy v dobrém zdraví a bez nutnosti podstoupit karanténní omezení, bez ohledu na to, jak sofistikovaná by byla hygienická opatření," doplnil Zahner.

The CHL board has decided to cancel the CHL 2020/21 season due to the impact of the Covid-19 pandemic situation.

The CHL board has decided to cancel the CHL 2020/21 season due to the impact of the Covid-19 pandemic situation.