Rána pro hokej. Prestižní Spengler Cup byl zrušen, poprvé od roku 1956

Hrát se mělo tradičně od 26. do 31. prosince. Sparta byla zařazena mezi šestici startujících vedle pořádajícího Davosu a tradičního účastníka Kanady. Dalšími měly být jiný švýcarský celek Ambri-Piotta, finská KooKoo Kouvola a ruský tým Ak Bars Kazaň.

Sparta prestižní turnaj dvakrát vyhrála (1962 a 1963) a měla na něm startovat poprvé od roku 2010. Českou extraligu v minulých dvou ročnících zastupoval Třinec, který loni postoupil do finále.

Organizátoři měli těžké rozhodování. "Po vyhodnocení situace s vedením Davosu a externími odborníky, kdy jsme museli zvážit všechna fakta, nejistotu a risk, které by odehrání turnaje přinášelo, jsme se rozhodli takhle. Těch argumentů proti bylo příliš mnoho. A my jsme museli vzít v potaz reputaci turnaje po stránce společenské, sportovní i ekonomické," uvedli pořadatelé na webu turnaje.

Problémy by způsobovala především účast týmů ze zahraničí. "Z tohoto pohledu bylo uspořádání turnaje prakticky nemožné. Zrealizovat příjezd a pak zase návrat týmů do zemí, jako jsou Finsko, Rusko, Česká republika nebo Kanada, v současnosti nelze. A pokud ano, je to možné jen za předpokladu, že budou dodržena všechna opatření, která souvisí s karanténou," vysvětlili organizátoři.

Druhá vlna pandemie navíc s sebou přináší opětovný nárůst případů nákazy nemocí covid-19. Zvyšuje se tak i pravděpodobnost, že by musel některý z přihlášených aktérů účast nakonec odříct.

"Spenglerův pohár bez fanouškovského stanu, na poloprázdném stadionu a bez tribuny na stání by ani nebyl tím hokejovým svátkem, na který jsme zvyklí. I při nejlepší snaze ochránit všechny účastníky by to nebylo možné. Hlavní prioritou pro nás bylo vždy zdraví zúčastněných, ale teď tuto záruku nemůžeme poskytnout," uvedl šéf organizačního výboru Marc Gianola.

Organizátoři věří, že na dlouhou tradici turnaje budou moct navázat opět v příštím roce.