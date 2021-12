Rögle - Sparta 1:3. Drtivý závěr bez gólmana, ale konec v Lize mistrů

Jeden gól chyběl, aby Sparta dorovnala třígólové manko z prvního zápasu v Praze. Prodloužení a možnost senzačního vzkříšení se vznášelo nad ledem. Dvakrát se hosté trefili při dlouhé hře bez brankáře, potřetí se to nepovedlo. Rögle, aktuálně vedoucí tým švédské ligy, dokázalo odolat. Sparta po výhře 3:1, která dává celkový součet dvojzápasu 5:6, ve čtvrtfinále Ligy mistrů končí.

Na jih Švédska do maličkého městečka Ängelholm přijela Sparta notně oslabena. Přetahovanou s reprezentací o dvojici Michal Řepík – Vladimír Sobotka vyhrál národní tým. Oba hráči se tak v úterý hlásili trenéru Filipu Pešánovi na srazu, byť oba přitom hodně stáli o to, aby mohli s klubem na sever odletět. Nakonec se tak ale nestalo.

Kromě nich scházel taky Roman Horák. Poprvé po více než pěti týdnech se do sestavy Sparty vrátil mladík Patrik Prymula. Šanci dostali taky další mladíci jako Nino Tomov či Petr Hašek. A nevedli si vůbec zle.

Dlouho drželi kvalitního soupeře, který minulý týden v české metropoli kraloval (5:2), na nule. První branka večera přišla až ve 44. minutě. A dali ji domácí. Byl to však jejich jediný zářez. Rychle krásným gólem srovnal Miroslav Forman.

Sparta pak bez opor a tří a půl tisícovek kotli fanoušků dokázala top evropský tým přehrávat. Téměř sedm minut před třetí sirénou zavelel Josef Jandač ze střídačky, že v případě usazení se v útočném pásmu to hned zkusí v šesti bruslařích bez gólmana. V tu chvíli potřebovali Pražané tři góly. O pár vteřin skutečně Alexander Salák na střídačce usedl mezi hráče.

Když se 55. minutě trefil Filip Chlapík, fanoušci Sparty, kteří svůj klub přijeli do Ängelholmu podpořit, začali skandovat: „Ještě dva!“. Salák dál setrval v poloze sedu na lavičce. Stejný hráč pak způsobil výbuch emocí znovu 83 sekund před závěrem třetí třetiny. Následoval řev: „Ještě jeden!“.

Ten čtvrtý kýžený „jeden“ už ale nepřišel. „V Praze jsme to bohužel pokazili. Dohánět tři góly proti takhle kvalitnímu týmu a ještě bez kluků z repre… strašně těžké, ale nám se to skoro povedlo. Minuta navíc a mohlo to být 4:1,“ litoval dvougólový Chlapík.

Čtvrtfinále Ligy mistrů se stalo pro Spartu konečnou, dvojzápas celkově prohrála 5:6. Z kabiny se po utkání přesto ozval zasloužený potlesk. „Málokdo čekal, že tady dokážeme vyhrát. Dokázali jsme si, že můžeme být lepší než top tým Švédska. Musíme to ale převést i do naší extraligy,“ velí Chlapík.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43:49. Ferguson Hosté: 46:41. Forman, 54:54. Chlapík, 58:37. Chlapík Sestavy Domácí: Rifalk (Lundgren) – Ekeståhl Jonsson, Gélinas, Jonsson, Wallinder, Sund, Johannesson, McKiernan – Bristedt, Larsson, Everberg – Brithen, Ferguson, Kasper – Edström, Sjögren, Kelleher – Johnsson, Tärnström, Sjödin – Strömgren. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, M. Jandus, Polášek, Tomov, Mikliš, Pavelka, Dvořák – Buchtele, Chlapík, Prymula – Thorell, Vitouch, Přibyl – T. Jandus, Doležal, Forman – Strnad, Hašek, Dvořáček – Šmerha. Rozhodčí Kaukokari, Vikman (FIN) – Lundgren, Nyqvist (SWE). Stadion Catena Arena, Ängelholm

