Švédské kapky pro Hradec. Na úvod Ligy mistrů nepřekvapil giganta

Hradecký kapitán Radek Smoleňák nastoupil do semifinálové odvety Ligy mistrů v dresu pro "TOP Scorera" • Michal Beránek (Sport)

Manuel Agren z Djurgårdenu se dostal do úniku, skvělého Marka Mazance ovšem nepřekonal • Michal Beránek (Sport)

Aleš Jergl v 52. minutě de facto potvrdil postup Mountfieldu HK do finále Ligy mistrů trefou do prázdné branky • Michal Beránek (Sport)

Takhle hraje obr! Frölunda je v hokejové Lize mistrů dominantní, pětkrát se dostala do finále, čtyřikrát ji vyhrála. Mountfield na jejím ledě začal sezonu a dostal lekci. Vedl, ale nakonec padl 2:4. Moc se nedostával do šancí, švédskému celku se třeba povedlo úplně vypnout Nikitu Ščerbaka, nepustil ho do zápasu. V pátek hraje doma Sparta s Aalborgem a Třinec hostí Belfast.