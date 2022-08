Liga mistrů rozdá víc peněz. Na kolik si může přijít trio českých klubů?

Dohromady rozdá CHL 3,47 milionu euro, což je opět víc, než naposledy. „Snažili jsme se prémie zvýšit, jak jsme klubům slíbili. Bylo to těžké, ale rozdáme jim ještě víc peněz, než dosud. Celková částka dosáhla 3,47 milionů eur (asi 86 milionů korun), což je proti minulé sezoně víc,“ řekl webu iSport.cz výkonný ředitel soutěže Martin Baumann.

Nejen proto však bude CHL pro kluby přitažlivá. „Těším se. Stoprocentně to bude zajímavější, než obvyklé přípravné zápasy. O něco se hraje, a kdybych měl znovu jet do Pardubic, Olomouce a měst, kde jsme hráli vždycky v létě, není to až tak zábavné, protože se s nimi střetáváme mockrát celou sezonu. Jakékoli oživení a konfrontace s týmy z jiných lig je fajn. Jsou to zase další zkušenosti,“ uvedl Radek Smoleňák, kapitán královéhradeckého Mountfieldu.

Východočeský tým čekají ve skupině čtyřnásobní šampioni z Frölundy, kteří Hradec Králové porazili ve finále 2020, dále Eisbären Berlín a francouzský Grenoble. „Ve Francii jsem s hokejem nikdy nebyl, takže jakýkoli takový trip je dobrý. Uvidíme, jak jsme na tom jako tým a bude to užitečná konfrontace. Rok od roku se CHL lepší, na začátku byla dělaná na koleni, ale už funguje nějaký rok a každý to chce hrát, protože to jsou zkušenosti, jaké člověk v české extralize nenabere, je to i za odměnu. Jsme rádi a vážíme si toho, že Ligu mistrů můžeme hrát,“ dodal Smoleňák.

Mistrovský Třinec se střetne ve skupině se švédským Skelleftea, severoirským Belfastem a švýcarským Davosem, kde působí bývalý útočník Ocelářů Matěj Stránský. Pražská Sparta vyfasovala skandinávské soupeře. Čekají ji výjezdy do finského Mikkeli, kde sídlí Jukurit, švédského Lulea a dánského Aalborgu.

„Máme těžkou skupinu, může nás to dobře prověřit a připravit na začátek sezony, protože je určitě lepší hrát tuhle soutěž než přátelské zápasy. Poměříme se s celky z jiných soutěží, doufám, že nás podpoří fanoušci, kteří už si navykli na CHL chodit. Věřím, že nás budou podporovat a třeba za námi vyrazí i na sever, i když je to pro ně daleko, ale vždycky někdo přijel,“ přál si Michal Řepík z pražské Sparty, jež bude hrát všechny domácí zápasy v holešovické Sportovní hale Fortuna.

„Má historii, lidi tam pořád rádi chodí, někteří říkají, že raději než do O2 Areny. Dokázali jsme si to na derby se Slavií, kdy přišlo pět, šest tisíc diváků a atmosféra byla super. Třeba si tam lidi i v teplém počasí najdou cestu a budou nás podporovat,“ poznamenal kapitán Sparty.

Nejpočetnější účast mají Švédsko a Švýcarsko s pěti celky, čtyři reprezentují Německo a Finsko, tři Česko a Rakousko. Boje v osmi skupinách po čtyřech týmech budou probíhat ve čtyřech fázích od 1. září do 12. října. Do dalšího kola, jež se hraje v listopadu, postoupí 16 celků, čtvrtfinále jsou na pořadu v prosinci, semifinále v lednu, finále se bude hrát poprvé v sobotu, a to 18. února příštího roku.

Vítěz CHL obdrží 330 tisíc eur, celkově si tedy vydělá 500 tisíc eur. Za účast ve finále je 160 tisíc, poražený si tedy celkově vydělá stejně jako šampioni z minulého ročníku. Ligu mistrů vyhrálo v předchozí sezoně Rögle, čtyřikrát ji ovládla Frölunda, v prvním ročníku Lulea a švédskou hegemonii pouze v roce 2018 narušilo finské Jyväskylä. Z českých účastníků postoupila Sparta rok předtím do finále, v roce 2020 ji napodobil hradecký Mountfield. Následující sezona byla vzhledem ke covidu zrušena.

Prize money v CHL (v eurech)

Základní skupina: 65 000 (1,6 milionů korun)

První kolo: 30 000 (740 tisíc korun)

Čtvrtfinále: 30 000 (740 tisíc korun)

Semifinále: 45 000 (1,1 milionů korun)

Poražený finalista: 160 000

Vítěz: 330 000 (3,9 milionů korun)

Vítěz celkem: 500 000 (12,3 milionů korun)

S kým hrají české týmy

Skupina A

Sparta Praha, Lulea (Švédsko), Aalborg (Dánsko), Jukurit (Finsko)

Skupina G

Mountfield HK, Eisbären Berlin (Německo), Frölunda (Švédsko), Grenoble (Francie)

Skupina H

Oceláři Třinec, Skellefteå (Švédsko), Davos (Švýcarsko), Belfast Giants (Velká Británie)