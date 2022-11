Kivi ukazuje sílu, Fin vytáhl nulu. Euforii nečekejte: Je to jen číslo

Po zápase prohodil Henri Kiviaho pár slov s Denisem Godlou. Hradecký hrdina měl na sobě pořád betony, s kolegou z litvínovského tábora probírali zápas. Že by řešili, který zákrok byl ten nejtěžší? „Každá střela má svoji váhu, asi bych neřekl, že jeden zákrok byl nějak extra důležitý, všechny byly důležité,“ nechtěl Kiviaho moc oslavovat svůj velký triumf.

Přitom by si minimálně lehkou euforii dovolit rozhodně mohl. Hradec na podobné gólmanské představení pár týdnů čekal. Dost drží puk, hodně střílí, ale co se týká efektivity, zase taková sláva to nebývá. Bodlo by mu, kdyby gólman ovládl svůj úřad, aby stačil na výhru gól, maximálně dva. Vyzývaná akce přišla teď s Litvínovem. „Bylo to celkem v pohodě, naši obránci a kluci, co hrají oslabení, si vedli skvěle. Díky tomu mi dělali moji práci jednodušší, dost puků jsem viděl,“ obracel brankář chválu spíš k bandě před sebou.

Sám se dostává do slušné formy. Od divočiny s Kladnem, kdy parťák Jan Růžička naštvaně opustil branku po třetím gólu a on pak inkasoval čtyři góly z devíti střel, působí Kiviaho velmi soustředěně. Ve třech posledních zápasech dostal jen tři góly. Z gólmanského páru, který se v Hradci od startu sezony točí, je aktuálně ten jistější. Proti Litvínovu by chytil asi i rýmu, kdyby někdo v šesté řadě kýchl. Neudělal jedinou chybičku, nedopustil komplikace. Poznali jste, jak je urputně koncentrovaný na každý detail, každou akci. Možnost být znovu v bráně si vychutnával. „Ano, to je pravda. Ale já si užívám každý zápas,“ pousmál se. „Vždycky si užiju, když jdu do akce.“

To se ovšem neprojevuje velkými gesty, nebo extrémními emocemi. Jestli na někoho sedí označení chladný seveřan, tak na Kiviaha určitě. „Někdo si rád zakřičí a třeba mlátí hokejkou, Kivi je spíš kliďas. Hodně se soustředí na svůj vlastní výkon, tím se asi i drží v potřebné koncentraci,“ přidal svůj pohled hradecký útočník Lukáš Cingel. Do toho přesně zapadá i scéna, kdybyste z Kiviaha chtěli dostat, kdy si začal věřit, že utrhne další extraligovou nulu: „Spíš myslím vždycky na další puk.“

Přidal, že tenhle individuální úspěch pro něj zase tak moc neznamená. Víc sleduje jinou kolonku:

„Vyhráli jsme, což je ta hlavní věc. Nula je jenom číslo, nezáleží, jestli dostanu osm gólů, nebo žádný. Podstatné je, jestli vyhrajeme, pak jsem vždycky šťastný.“

Třemi povedenými zápasy po sobě si každopádně říká 191 cm vysoký Fin o další nasazení do akce. Po nule se gólman zpravidla nevyndává (pokud nejde o Pardubice a jejich předem dané plány s nasazování Romana Willa a Dominika Frodla). „Kivi podal dobrý výkon a kluci mu taky hodně pomohli. Nemáme ale jedničku, u nás tahle pozice zatím není daná,“ nic se podle hradeckého asistenta Petra Svobody v hierarchii nemění. „Poradíme se, jak to bude dál. Program máme strašně nabitý, aby sled zápasů zvládl jeden gólman? To by asi ani nešlo,“ přidal.

Ano, zásadní právě je, že jeden z vrcholů sezony pro Mounftield přijde v úterý. V neděli se hraje o body v Třinci, na který se Kiviahovi daří. V minulé sezoně od něj dostal za 120 minut hry jediný gól. Formu si drží i teď, takže proč ho neposlat do akce zase? Plány může měnit fakt, že v úterý hraje Mountfield odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů proti Färjestadu. Ztrácí jeden gól, dost by mu pomohlo, kdyby brankář předvedl znovu výkon, aby na výhru stačily třeba dvě trefy. Takže v neděli Růžička a Kiviaha pošetřit na úterý? „Tuhle strategii musíme právě probrat, budeme se s ostatními trenéry i s trenérem brankářů teď bavit, jak to provedeme,“ přidal Svoboda, že realizační tým teď čeká důležité rozhodnutí.

