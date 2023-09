Český král v Evropě tápe. Krachnul i proti Červenkovi: Ale uspět chceme

Pod Javorový dorazilo páté mužstvo posledního vydání švýcarské soutěže i s úspěšným českým reprezentantem Romanem Červenkou. Strach z červenobílé bestie? Pokud skličoval hráče Lakers při pohledu na extraligové výsledky let minulých, při prostudování třinecké bilance v CHL zase rychle vyprchal. Čtyřikrát za sebou Slezané nepronikli ze skupiny. Na dědictví Václava Varadi vloni po trenérské obměně navázali i Zdeněk Moták s Vladimírem Országhem.

Nyní chce český šampion výš. „Určitě chceme uspět. Pro nás je to fantastická konfrontace s nejlepšími týmy Evropy, nepřistupujeme k tomu jen tak, že si jdeme zahrát. Chceme je porážet,“ zdůrazňuje asistující kouč Országh, avšak jedním dechem dodává: „Je to stále v přípravném období, kdy zkoušíme hráče.“

První ostrý mač odhalil nedůslednost Ocelářů, na jakou z titulových bojů nejsou zvyklí.

Poté, co v osmé minutě předvedl ukázkovou kličku na modré čáře Tomáš Kundrátek a střelou do růžku oslavil svůj návrat do dračího dresu, vyrovnal ve 12. minutě na 1:1 Yannick-Lennart Albrecht. Gólová přihrávka z hole Petra Čajky k němu prošla bez povšimnutí přes osu hřiště. Zatímco v tahanici o Masarykův pohár by Třinečtí do slotu postavili značku zákaz parkování a navrch přispěchali s bleskovým odtahem, tentokrát střelce neobsadili.

Celkově Oceláři kupili množství faulů a nepřesností. Za necelou čtvrthodinu ve třetí části prošustrovali vedení 5:2, a to hlavně ve dvouminutovém oslabení tří proti pěti. V 58. minutě zachraňoval srovnáním na 6:6 alespoň jednobodový zisk Libor Hudáček, prodloužení totiž po velké příležitosti Marka Daňa rozseknul hostující Jordan Schroeder.

Prohra v Lize mistrů Oceláře mrzí, přesto v souvislosti s ní často zmiňují slovo příprava. Žádný tlak, aby za každou cenu udělali úspěch, necítí.

„Jsme natěšení na ligu. Už tyto zápasy jsou soutěžní, ale je to předpříprava na ostrý start,“ myslí si třeba Marko Daňo, autor gólu v oslabení, kterým díky změně pravidel zrušil trest kolegy Jakuba Jeřábka.

„Dobrá příprava. Třinec je kvalitní soupeř. Když hraješ s nejlepšími v Evropě, připraví tě to líp,“ zaznělo i od Romana Červenky, lídra Rapperswilu.

I tak by Slezané rádi zlomili sérii nezdarů. „Chceme postoupit ze skupiny, každý rok je tato ambice stejná,“ hlásí Országh. „Nějaké zranění, nemoci nebo vyšťavení může přijít i v jiných zápasech. Máme chlapy, kteří mohou naskočit, zabojovat o místo v mužstvu,“ odmítá strach ze zdravotních potíží.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE