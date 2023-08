Vrána o Třinci a pátém titulu i Krejčím. Podmínky máme nejlepší, láká

Tiskovou konferenci v kině ještě Petr Vrána (38), kapitán třineckých Ocelářů, nezažil. Jako filmová hvězda se ovšem necítil. „Vůbec ne,“ zasmál se. „Bylo to fajn, zajímavé. Jenom není vždy příjemné, když vám svítí reflektory do obličeje.“ Po oficiální části se mimo jiné rozpovídal o šanci si znovu zahrát s Davidem Krejčím, bývalým parťákem z rodného Šternberku. Nebo o spekulacích ohledně jeho odchodu do Olomouce.

Klub uspořádal tiskovku před sezonou v kině i pro fanoušky. Jaké to pro vás bylo?

„Tohle jsem ještě neměl možnost zažít, bylo to zajímavé. Škoda, že nepřišlo více fanoušků. Bohužel, je pracovní den, odpoledne. Ale opravdu zajímavé. Malý sem chodí se školou, takže jsem věděl, jaké to tady je. Moc hezké. Věřím, že si udělám čas a zajdu se sem podívat i na nějaký film.“

V minulé sezoně jste kvůli operaci odehrál jen pár zápasů a zlaté play off, jak jste na tom s přípravou na nový ročník?

„Musel jsem to loni upravit. Udělal jsem jednu přípravu, hrál jsem zhruba měsíc pár zápasů, pak jsem měl vynucenou pauzu kvůli zranění, takže jsem si dal další letní přípravu. Pak bylo krátké období, kdy jsem hrál v play off. Další pauza a letní přípravu jsem musel uzpůsobit všem těmto změnám. Ale jinak jsem se chystal jako obyčejně. Upravili jsme pár věcí, zúčastnil jsem se soustředění v Tatrách, což bylo fajn. Teď jsme měsíc na ledě, začíná Liga mistrů. Měli jsme pár utkání na rozehrání a teď začínáme prvními ostrými zápasy.“

Bylo to pro vás období náročné psychicky anebo jste si naopak odpočinul a vyčistil hlavu, když jste nebyl v takovém zápřahu?

„Jedna věc je, jak říkal Honza Peterek (sportovní ředitel Ocelářů) ohledně případného návratu Davida Krejčího. Když člověk hraje dlouho a pak přijde na to, že být doma s rodinou a dělat jiné věci je taky fajn. Z tohoto hlediska to bylo těžké. Asi bych to nechtěl znova zažít. Nemyslím si, že bych vydržel se takhle chystat znova. Není to jednoduché.“

Když mluvíme o Krejčím. Kariéru v NHL ukončil, uvažuje o mistrovství světa v Praze, vrátí se podle vás na přelomu roku v extralize k hokeji?

„Mluvili jsme spolu, bavili se o tom. Naznačoval, že v Americe asi pokračovat nebude, což se potvrdilo. Věřím, že zájem hrát na mistrovství světa má. Znovu se vracím k tomu, co říkal Honza Peterek - po pauze je těžké se do zápřahu vracet. Pauza je dlouhá, připravovat se na sto procent není jednoduché psychicky ani fyzicky. Najde potřebnou motivaci? A kde naskočí? Nevím. Pokud bude pokračovat, tak se bude rozhodovat v aktuální situaci s rodinou. Bude záležet na postavení klubů, které by měly šanci jej získat. To bude řešit až těsně předtím, než někam odejde.“

Znáte Krejčího dobře, má cenu ho přemlouvat?

„My jsme s Davidem vyrůstali, ale že bychom se znali až tak dobře... Jsme v kontaktu, ale nejsme nejlepší kamarádi. Něco jsem mu k tomu řekl a David je dost zkušený, aby se rozhodl podle sebe, rodiny. Uvidíme. V Třinci máme jedno z nejlepších zázemí v Evropě. Pokud mu jde o to nachystat se na mistrovství světa, tak tady má prvotřídní podmínky.“

Sám naznačil, že bude vybírat i podle toho, kde by se liga hrála až do dubna. Aby byl rozjetý na šampionát.

„Nechci o tom moc spekulovat, bude se rozhodovat na poslední chvilku. Hráč jeho kvalit, pokud se bude udržovat ve formě, nebude zase potřebovat tolik odehrát, aby podával dobré výkony i na mistrovství. Ale určitě by to nebylo nic proti ničemu, kdyby měl možnost odehrát co nejvíce. Nedokážu odhadnout, jestli bude pokračovat a kde.“

S Krejčím jste hrával ve Šternberku a v Olomouci. Zákulisím během léta chvíli znělo, že se Olomouc těší na návrat Petra Vrány. Bylo to reálné?

„Upřímně, ke mně se to dostalo od kamarádů a známých. Já o tom nevěděl nic, takže jsem to vypustil z hlavy, neřešil. Mě osobně nikdo nekontaktoval, s nikým jsem nemluvil. Domlouvali jsme se na spolupráci s Třincem, to pro mě bylo stěžejní.“

Takže se to dá brát spíš jako zbožné přání Olomouce?

„Možná někdo někde něco zaslechl, dal si pár drbů dohromady a udělal z toho story. Na šanci hrát s Davidem (Krejčím), když se minule vrátil domů, v Olomouci nedošlo. Uvidíme, jak bude má kariéra pokračovat.“

Počítám, že jako kapitán Ocelářů nemáte důvod sám opouštět zlatou stezku, souhlasí?

„Já hlavně nemám důvod opouštět organizaci a skupinu lidí, které jsem tady poznal. Pokud budou mít dál o mé služby zájem, budu hrozně rád, když tady budu moct být. Pokud zájem nebude, nějak se domluvíme a má cesta možná povede někam jinam.“

Pět titulů za sebou vyhrál v novodobé éře jen Vsetín. Máte sílu a hlad ho dorovnat?

„Vsetín byla jiná éra, konkurence máme hodně. Pardubice, Sparta, ti zase budou útočit na titul. Hradec se určitě bude bít, Vítkovice... Adeptů, kteří mají silný tým, je opravdu hodně. Věřím, že v týmu síla je, i když odešlo hodně hráčů, co tady odehráli strašně moc a pomohli k titulům. Přišli kluci, co zase mají hodně zkušeností. Všechno je o tom, jak to poskládáme, jak budeme pracovat a jak zase najdeme cestu vyhrávat.“

K nejhladovějším konkurentům budou patřit Pardubice. Jaké to bude, hrát proti nim, když na střídačce bude vaše kompletní bývalé trenérské trio Varaďa – Zadina - Krátoška?

„Na to se nebudeme dívat. Známe Vencu, ale Pardubice jsou soupeř jako každý jiný, musíme se na ně připravit. Asi budou patřit k největším favoritům podle skladby kádru, kvality a peněz, co do toho dávají. Uvidíme. Pro nás se nic nemění. Budeme mít proti sobě trenéra, který nás zná, my známe jeho. Budeme se chystat, abychom byli úspěšní i proti Pardubicím.“

Když jste před pěti lety do Třince ze Sparty přicházel, napadlo by vás, že se teď budeme bavit, jak získat pátý titul v řadě?

„Ne! (usměje se) To je úžasné. Na Spartě jsem neprožíval zrovna příjemné období. Měl jsem možnost tady přijít díky Martinovi (Růžičkovi), díky Vencovi Varaďovi, díky Honzovi Peterkovi. Že se to podařilo čtyřikrát po sobě, je prostě úžasné. Mně to vždycky o kousek utíkalo, ať už tady nebo v Rusku nebo v Lize mistrů. Mít možnost si s takovou partou kluků projít všemi zážitky, je opravdu úžasné. Budu za to vděčný do konce života.“

Už jste zapomněl na nálepku - věčně druhý?

(usměje se) „Ne, to má člověk v hlavě. Sám vím, kolik jsem toho v play off odehrál a kolikrát to nevyšlo. Vyhrát titul je zážitek opravdu úžasný, neomrzí se - jak říká Martin Růžička. Věřím, že tady zase všichni udělají sto procent, abychom to měli možnost zažít znovu.“