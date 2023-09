Moták o pravidlech Ligy mistrů: Říkal jsem, že je nenávidím. CHL jako prestiž

Oceláři klopýtli i ve druhém domácím zápase hokejové Ligy mistrů. V neděli v těsném souboji prohráli s německým Mnichovem 0:2, rozhodnutí obstaral po zmatku před brankovištěm v 52. minutě dorážející zadák Ryan McKiernan. Třinec si mezi evropskou elitou zvyká na nová pravidla a ladí detaily před startem extraligy. „Byla to nejen kvalitní prověrka, ale taky vidíme, jak to dělají jinde ve světě,“ pochvaluje si kouč Slezanů Zdeněk Moták. Než tým zpod Javorového vyšle do nejvyšší české soutěže, čeká ho ještě finský test proti Ilvesu a Lahti (8. a 10. září).

Jak zní hodnocení porážky s Mnichovem?

„V průběhu zápasu jsme si vytvořili dostatek střeleckých i brankových příležitostí k tomu, abychom mohli skórovat. Bohužel se nám to nepovedlo ani v přesilových hrách. Z toho rezultuje nepříznivý výsledek.“

CHL letos přišla s revolucí pravidel. Oslabení inkasovaným gólem nekončí, naopak ho může přerušit vstřelená branka početně slabšího celku. Sedí vám změny?

„Říkal jsem po zápase s Rapperswilem, kdy jsme ztratili vedení 5:2, že je nenávidím. Ale jsou to pravidla, která jsou pro všechny stejná a platná. My se podle toho musíme zařídit. Znovu jsme se v první třetině sami poslali do tří, to je trestuhodné. Je to spíše otázka nastavení hlavy.“

Celkově působení v Lize mistrů vnímáte jak?

„Byly to velice kvalitní zápasy, které měly vysokou úroveň. Byla to nejen kvalitní prověrka, ale taky vidíme, jak to dělají jinde ve světě, což je skvělá zpráva.“

Takže prestižní záležitost?

„Já to beru velice prestižně, protože je to konfrontace s nejlepšími týmy v Evropě. Vidíme to, že i v předzávodním období hrajete utkání proti těžkým a silným soupeřům. To beru, líbí se mi to a i hráči vidí, jak se hraje ve světě a co ještě zlepšit, aby třeba mohli někdy v budoucnu pomýšlet na slavné angažmá v jiné evropské, možná i světové lize.“

Zimák: Čeští junioři už si to konečně rozdají se světem. Navážou ale na úspěch další? Video se připravuje ...

Mohou tedy konfrontaci s evropskými velkokluby vnímat jako studijní materiál…

„Jestliže se nebudete chtít na ten hokej dívat a budete si myslet, že my Češi nebo Třinec jsme hokej osvobodili, tak to nejde. Viděli jsme, že Rapperswil měl spoustu cizinců, Mnichov jich měl devět. Musíte se na to dívat, stát se houbou a nasávat. Soustředíme se na to, abychom byli ještě lepší.“

Co se trenérské přípravy týče, je náročnější nastudovat zahraniční kluby?

„V dnešní době už existujou videa, na která se podíváte. Na Rapperswil jsme se připravovali celý týden, na Mnichov jsme měli méně času, ale viděli jsme video z Vítkovic, takže jsme byli po této stránce připravení. Materiály jsou dostupné a myslím si, že s nima umíme pracovat.“

Proti Mnichovu jste znovu nasadili do branky Marka Mazance, který s Rapperswilem obdržel sedm gólů. Nepřemýšleli jste, že pošlete mezi tyče náhradníka Patrika Švančaru?

„Zatím jsme nad tím neuvažovali. Mazi tentokrát chytal velmi dobře a po těch sedmi gólech si potřeboval takový zápas udělat. Opravdu musím říct, že nás podržel, i když jsme samozřejmě jeden gól dostali. Ale důležité je, že si na kotouč sáhnul a byl pro nás oporou.“

Jaký je vůbec při zranění Ondřeje Kacetla plán s gólmany?

„Dennodenně se o tom bavíme s Jardou Kamešem. Je možnost, že už ve Finsku by Švančara nastoupil. Ale nedokážu teď říct, jestli ano, nebo ne.“

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE