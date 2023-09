Will po švédské loupeži: Často nejsem spokojený. Ale tohle dodá sebevědomí

PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Ukázal, jak dovede být pro Pardubice důležitý. V Skelleftee se Dynamo dostalo několikrát pod tlak, Roman Will držel. Klíčové zákroky vytahoval brankář při úvodním náporu i ve chvíli, kdy jeho tým prohrával 2:3. „Zápasy proti takhle kvalitnímu soupeři dodají sebevědomí každému,“ hlásil po výhře 4:3. Na jeho práci tým pak navázal. Když se dostal do průšvihu vyloučením, přežil. Těžkou bitvu otočil a připsal si první trumf v Lize mistrů.

Je v něčem výjimečné vyhrát na ledě švédského vicemistra?

„Je to hodně cenná výhra, posledních pár let hraje Skellefteå dost nahoře a pro nás to byl skvělý test. I když se zápas nevyvíjel, jak bychom chtěli, štěstí se přiklonilo na naši stranu. To se stává, když děláte dobře malé věci, začali jsme jich přidávat postupně víc a víc. Nakonec se z toho stalo vítězné utkání.“

Hned od první minuty jste byli pod tlakem. Když má zápas pak dobrý konec, brankáři trochu té divočiny zrovna nevadí, že ne?

„Pro gólmana je lepší, když na něj soupeř hned spustí, je v akci a zpotí se. Vyzkoušíte si přesuny, úhly... Celkově se hrál velmi dobrý hokej. Narazily na sebe útočné TOP týmy Evropy. A nakonec jsme všechno zvládli výborně, s velkou obětavostí se nám dařilo hrát oslabení, kde jsme uspěli i po taktické stránce.“

Byla potřeba se srovnat s tempem, které Skellefteå nasadila?

„Hokej je tady jiný, máte tady velmi široké hřiště. Podle mě je tam snad metr na každé straně, což je strašně znát při vstupu do pásma. Když jste na to zvyklí jako švédští kluci, dovedete tam různě rotovat. Myslím, že jsme ukázali sílu, jak jsme všechno nějak ubránili a pak dali góly, když byla potřeba.“

Je důležité i pro gólmana, že už v září vytáhne tak perfektní výkon a vidí, že mu forma nelétá někde čtyři kilometry nad hlavou, ale sedá si?

„Snažím se s trenérem gólmanů pracovat, co nejlépe to jde. Jsem trochu nerdík, nevím, jak to říct. (usměje se) Blázen? Hrozně řeším detaily, často se sebou vůbec nejsem spokojený. Ale podobné zápasy s kvalitním soupeřem dodají sebevědomí každému. Pak si asi řekne, že jste na správné cestě.“

Po zápase ve Švédsku byste aspoň trochu spokojený být mohl...

(usměje se) „Mám vážně velkou radost, že jsme vyhráli a strašně mě těší, že za námi přijeli naši fanoušci z Pardubic, to jsou věci, ze kterých mám upřímnou radost. Oni vážili dlouhou a taky pěkně drahou cestu za námi a my doručili vítězství. Je důležité, že se podařilo zvládnout takhle těžký zápas, který nešel úplně podle našich představ.“

Když hledáte u sebe chyby, dovedete ocenit i dobré zákroky?

„Dovedu, ale zase bych nechtěl létat moc nahoru a dolů. Jen teda tady byla taková hezká kostka, nízko posazená. (usměje se) Záběry z Ligy mistrů jsou v parádní kvalitě, takže i když dostanete gól, můžete se na všechno hned mrknout a vidíte každou situaci čistě. Něco se stane, vy se podíváte, hned všechno odmáznete a nic netáhnete s sebou dál. A je hezké vidět situaci, kterou jsme zvládli, třeba nějaký povedený blok.“

Ve Švédsku jste odchytal jednu sezonu za Rögle. Vybavil se vám něco z ročníku 2019/2020?

„Návrat do Švédska byl příjemný, byl jsem tedy velmi spokojený. Švédský hokej je kvalitní, mohli jste sami vidět, kolik talentovaných kluků Skellefteå má. Dělají tady hokej dobře, nějaké vzpomínky vyskočily.“

Poznal jste, proč ve Švédsku dělají hokej dobře?

„Mentalitou to začíná. Pamatuji si, že když jsem sem přišel, spousta tréninků ani na ledě nebyla v letní přípravě řízená trenéry. A když jsem šel na trénink, začalo se hrát pět na pět a spoluhráče jsem ještě úplně neznal? Nedalo se poznat, kdo je útočník a kdo obránce. Všichni výborně bruslili, vypadali skvěle. Potkali jste kluky z dorostu v posilovně a taky tam neměli trenéra, takže zase jsme u té mentality. Zvedali klidně větší váhy než já. Nechci se tedy pouštět moc do nějakého hodnocení, takhle na mě ale všechno působilo.“

V Pardubicích je teď hodně hráčů, kteří si prošli evropskými soutěžemi. Dá se podobné nastavení přenést k vám?

„Jasně, už i Liga mistrů nám všem strašně dá. Vážím si, že ji hrajeme a vybojovali jsme ji. Hrajeme hrozně kvalitní zápasy, čelíte úplně jinému stylu hokeje, než na který jsme zvyklí. Hrozně věřím v to, co tady budujeme. Doufám, že budeme dál úspěšní a i Liga mistrů nás posune. Ona taky může skvěle posloužit pro naše mladé kluky. Až k nám zase přijede nějaký další švédský nebo finský klub, uvidí, že někteří jejich vrstevníci hrají světový hokej. Může vás to ještě víc nakopnout, abyste je chtěli dohnat.“

