Emoce? Fajn, přáteláky vás nikam neposunou, libuje si Machovský

„I tohle je fajn zpestření,“ pousmál se Matěj Machovský nad emotivním jiskřením, kdy hromadná rvačka ve středovém kruhu takřka visela ve vzduchu. „Kdybychom hráli přáteláky po Evropě, které vás nikam neposunou… Takhle máme stále o co hrát, tohle k tomu patří.“

Po přípravném období jste hrál první ostrý zápas za Vítkovice po přestupu z Hradce Králové, jak jej hodnotíte?

„Nic lehkého. Moc jsme nehráli s pukem, takže pro gólmana těžké. Ale díky bohu jsme to zvládli.“

Klíčová byla druhá třetina, kterou jste vyhráli 4:1. Co jste říkal na počínání spoluhráčů z brány?

„Druhá třetina byla skvělá, kluci to odmakali. Dali rychlé góly za sebou, ty pomůžou, protože pak se už hraje trošku lépe. Ve třetí třetině už jsme bránili výsledek, tam to byla trošku škoda, ale tři body jsou důležité.“

Ligu mistrů máte dobře rozjetou, porazili jste Mnichov 4:3 po nájezdech a Rapperswil 4:1. Kam byste se v soutěži chtěli dostat?

„Přistupujeme k ní tak, abychom vyhráli každý zápas. Snažíme se, abychom se na to nachystali, i když proti nám jsou kvalitní a těžcí soupeři. Další nebudou o nic lehčí, takže uvidíme, kam nás to zavede. Na dobré zápasy musíme navázat. Ve Finsku (Lahti Pelicans a Ilves Tampere) to nebude lehké. Hrají trochu jiný hokej než Švýcaři a Němci. Uvidíme, bude to další test a doufám, že ho zvládneme.“

Nakolik vám v rozjezdu Ligy mistrů pomohlo, že jste už v přípravě absolvovali švýcarské turné?

„Myslím si, že hodně. Člověk zjistí, jaká kvalita tam je. Ta liga je celá kvalitní. My jsme v přípravě hráli s posledním týmem ligy a i s ním se přetahujete o gól, i když jsme měli trošku smůly. Kvalita ve švýcarské lize je a nemůžete nic podcenit.“

K hvězdám Rapperswilu patří Roman Červenka. Měl jste na něj speciální přípravu, nebo jste si jen dával pozor, když byl na ledě?

„Červuse všichni znají, neskutečný hráč. Já myslím, že to je momentálně nejlepší hráč v Evropě. Je ohromně šikovný na puku, vidí jako nikdo jiný. Pokaždé, když má puk, musí být gólman ve střehu na tisíc procent. Viděli jste, že jsem na chvilku ztratil puk z dohledu a hned z toho byla tyčka.“

Jak se vám jako brankáři líbí nová pravidla v Lize mistrů?

„Je to trochu oživení. Úplně tomu neholduju, ale když se vám povede přesilovka, tak jsou spokojení všichni. Z obranného hlediska to žádná paráda není, ale z útočného je to fajn.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:09. Kalus, 26:49. Lakatoš, 35:28. Lakatoš, 36:54. Mikuš Hosté: 34:26. Baragano Sestavy Domácí: Machovský (Klimeš) – Percy (TS), Raskob, Mikuš (A), Grman, Prčík, Kovář, Stehlík – Bukarts, Krieger, Fridrich – Káňa, Chlán, Lakatoš (C) – Dej (A), Claireaux, Kalus – Lednický, Přibyl, Půček – Krejsa Hosté: Nyffeler (Meyer) – Grossniklaus, Aebischer, Gerber, Noreau (A), Maier, Baragano, Alge, Vouardoux – Čajka, Rask, Moy – Červenka (C), Schroeder (TS), Wetter – Forrer, Dünner (A), Wick – Lammer, Albrecht, Zangger Rozhodčí D. Pražák, J. Ondráček – J. Ondráček, L. Rampír Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 025 diváků