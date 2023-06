Machovský o Vítkovicích: Vždy byly pojem. Co řekl o dopingu v Hradci?

Po čtrnácti letech se vrací na místo, kde poprvé poznával, jak funguje profesionální klub a hokej. Brankář Matěj Machovský (29) bude v nadcházející sezoně hájit barvy Vítkovic. Jak se opavský rodák těší do nového prostředí? A co říká na dopingovou kauzu svých nedávných spoluhráčů z Hradce Králové, která se dodatečně provalila právě po extrémně dramatické sérii s Vítkovicemi?

Do Ostravy měl Matěj Machovský nakročeno už v dorosteneckém věku, ale nakonec dal mimo jiné i na radu brankáře Petra Mrázka , aby to zkusil v zámořské juniorce. „Vítkovice pro mě už tehdy byly obrovský pojem,“ říká v rozhovoru pro Sport. „Když mě děda nebo táta občas brali do Ostravy na hokej, byl to zážitek. Těším se.“

S vítkovickým týmem jste trénoval v sezoně 2009/10, co všechno vám z té doby zůstalo v paměti?

„Docela dost, bylo to mé první nakouknutí do profesionálního hokeje. Sice jsem za Vítkovice nehrál žádný zápas, ale viděl jsem, jak tým funguje zevnitř. Byla to pro mě obrovská zkušenost.“

V čem konkrétně?

„Celkově jsem poznal úplně nový režim. Teď je to k pousmání, ale já chodil v Opavě jako školák na tréninky odpoledne. V Ostravě jsem poprvé zažil, jak áčko trénuje ráno, zažil jsem celý proces. Už to nebylo tak, že si dáte sraz půl hodiny před tréninkem, oblečete se a jdete na led. Byl to profi proces - sraz, týmový mítink, posilovna. Tehdy jsem si to poprvé mohl zevnitř prohlédnout, zažít. A bylo to supr.“

Byla naděje ve Vítkovicích zůstat, nebo jste věděl, že půjdete zámořskou cestou?

„Abych pravdu řekl, ani nevím. Semlelo se to rychle. Z ničeho nic jsem jezdil ráno trénovat do Ostravy, vozil mě Rosťa Haas, který byl trenérem gólmanů.